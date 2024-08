PSdeG-PSOE de Ferrol denuncia a “desastrosa situación” do centro Souto de Leixa

O PSdeG-PSOE de Ferrol denuncia a “desastrosa situación” do centro de atención á discapacidade Souto de Leixa, «privatizado polo Partido Popular en 2010 e que agora o goberno de Alfonso Rueda volve ofertar a mans privadas cun contrato de 12,7 millóns de euros durante catro anos».

Os socialistas súmanse así «ás protestas das familias dos usuarios e dos traballadores e traballadoras do centro, que veñen denunciando en reiteradas ocasións o mal estado das instalacións e a pésima xestión do mesmo, con notables carencias de persoal e medios “que afectan gravemente á calidade asistencial nun ámbito especialmente sensible como é o da atención ás persoas con discapacidade intelectual”.

“As familias dos usuarios queíxanse reiteradamente dunhas instalacións en mal estado e de pésimas condicións en servizos tan básicos como a comida, a medicación ou a atención aos seus seres queridos e os traballadores de malascondicións laborais e falta de medios e de persoal”. afirman

«A Xunta coñece estas denuncias desde hai moito tempo pero non fai nada ao respecto”, afirmou o

portavoz do PSOE, Ángel Mato, que anunciou que «os socialistas levarán iniciativas ao Parlamento de Galicia e ao pleno de Ferrol para instar á Xunta a dar explicacións públicas sobre a situación que atravesa o centro».

Neste sentido, o portavoz socialista anunciou que «pedirán unha auditoría externa sobre a atención que se presta no Souto de Leixa e as condicións das persoas residentes e as condicións laborais do persoal que traballan nel, e demandarán a volta á xestión pública do centro para recuperar a calidade asistencial que estas persoas merecen».

“Preocúpanos a situación destas persoas e a indolencia do goberno da Xunta de Galicia ante as continuas queixas por parte dos ususarios. Non se entende que un ámbito tan sensible como o da atención ás persoas con discapacidade intelectual se opere con criterios de beneficio económico”, afirmou Mato.