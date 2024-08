O Centro Cívico de Canido en Ferrol acolle o “Kattles Freestyle”

A Asociación Veciñal de Canido, na súa inquedanza de achegarse ao colectivo da mocidade, localizou e contactou aos rapeiros “Los Niños de la Palmera”, que se reúnen no parque Raíña Sofía onde desenvolven batallas de galos.

O obxectivo desta xuntanza inicial, celebrada a principios deste ano, foi o de coñecer as súas necesidades e intereses, ofrecéndolles medios técnicos e colaboración para idear proxectos conxuntos. Pois a entidade veciñal ten detectado que a xente moza non dispón de espazos de encontro na cidade para a autoorganización de actividades, nin goza de programacións culturais específicas, sendo estas ben escasas.

Foi así como xurdiu a idea da organización deste encontro. De todos modos, esta non será a primeira vez que actúen no barrio, xa que “Los Niños de la Palmera” interviron na última sesión do Agrocabaré que se realizou o pasado mes de maio, na horta comunitaria.

V aniversario “KATTLES FREESTYLE”

O evento terá lugar o sábado día 3 no patio do Centro Cívico de Canido entre as 19:00 e as 23:00 horas, unha aposta pola cultura hip-hop galega. A atracción principal do evento é un torneo de rap improvisado onde, ademais de contar con participantes de todas partes de Galicia e visitantes doutras comunidades, contarase como convidado especial ao barcelonés Mike Shinobi, recentemente clasificado para a Final Nacional de Red Bull Batalla, o torneo de batallas de galos mais importante do país.

Ademais deste torneo de freestyle, durante o encontro tamén se desenvolverán actuacións musicais dos grupos galegos BCH, Los Niños de la Palmera e da artista ourensá Misoskatos e dun show de breakdance, por parte do ferrolán BBoy Amor.

Durante a xornada poderanse consumir bebidas e petiscos especiais como bocadiños peruanos, guacamole, etc. e grazas á colaboración da Asociación de persoas migrantes Mobilidad Humana.

Gran afluencia de participantes

Ate o día do evento poderanse realizar as inscricións para participar no torneo, podendo atopar máis información no Instagram: @kattlesfreestyle

Ate o momento están inscritas 65 persoas; O premio final é 300 €.