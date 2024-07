Rueda presidió el acto de renovación de la acreditación de especialización al campus industrial de Ferrol

El Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña se vistió de gala en la mañana de este viernes para celebrar la renovación de la concesión del sello de excelencia como Campus de Especialización Acreditado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) para los próximos cuatro años, hasta 2028.

Un reconocimiento de calidad impulsado por la Xunta de Galicia, que nació con el objetivo de fortalecer las estructuras de los campus no centrales, aprovechando sus potencialidades y haciéndolos más competitivos y especializados. Después de pasar una exhaustiva evaluación a cargo de un comité de expertos de fuera de Galicia, el Campus Industrial de Ferrol se convirtió en el primero campus gallego en conseguir la renovación de esta acreditación. Ya había sido el primero en acreditarse como Campus de Especialización en Galicia, y también en España.

El acto fue presidido por Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta de Galicia, y contó con la asistencia de Ricardo Cao Abad, rector de la Universidade da Coruña; José Manuel Rey Varela, alcalde del Ayuntamiento de Ferrol; Román Rodríguez González, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional; vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol; Martina Aneiros Barros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol; Ana Isabel Ares Pernas, vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social; Marcos Míguez González, director do Campus Industrial de Ferrol; presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; Comandante-Director de la Escuela de Especialidades «Estación Naval de La Graña», CN José Luís Guevara Romero; Decano Territorial en Galicia do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos Decano Territorial en Galicia do Colexio Oficial de Enxeñeiros Navais e Oceánicos Jorge Dahl; entre otras autoridades y representaciones.

A la llegada del presidente de la Xunta la comitiva se desplazó al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), donde fueron recibidos por su director científico, Armando Yáñez, y allí visitaron el Canal de Ensayos Hidrodinámicos, el único canal en Galicia y el tercero más grande de España, con explicaciones a cargo del director del Campus Industrial de Ferrol, y se ofreció un experimento con una reproducción a escala de un modelo de un barco de arrastre y su comportamiento con olas de costado.

Tras la visita se realizó el acto de entrega que se inició con la proyección de un vídeo explicativo siguiendo la intervención de Francisco Javier Rey Campos, Coordinador del Comité de Avaliación do Campus de Especialización

Seguidamente el presidente de la Xunta, en compañía del alcalde de Ferrol, hizo entrega al rector de la UDC del título del sello de excelencia. y tomaron la palabra José Manuel Rey Varela y Ricardo Cao Abad, congratulándose por la concesión del sello de excelencia y la labor que realiza el Campus en nuestra ciudad.

Palabras del presidente Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela cerró el acto avanzando que el Gobierno gallego destinará un total de 6,6 millones de euros hasta el 2028 al Campus Industrial de Ferrol, casi el doble del consignado para el período anterior 2021-2024.

Rueda destacó que, con este apoyo, el campus contará «con un presupuesto fijo» que le permite a Universidade da Coruña planificar y «tener capacidad y tranquilidad» para trabajar en la puesta en marcha de nuevos proyectos.

En esta línea, hizo hincapié en las oportunidades que suponen las nuevas energías o las nuevas industrias para la comarca de Ferrolterra y para este campus. «La especialización técnica en ámbitos con mucho futuro es el camino a seguir», señaló Rueda, quien resaltó la importancia de formar «profesionales» en Galicia para «generar más riqueza, más empleo y más innovación» en la comunidad.

El de Ferrol se convierte así en el primer campus universitario que renueva este distintivo, después de haber sido lo primero también en conseguirlo, en 2021. Este reconocimiento se inscribe en el programa de especialización de las universidades gallegas que impulsó la Xunta, y que contribuyó a conseguir la acreditación de este campus, junto con el de Lugo (Campus #erra) y de Ourense (Campus Agua).

Gracias a todo este proceso, el campus ferrolano avanzó en estructuras de investigación, consiguió mejores relaciones con las empresas del entorno, y renovó la oferta académica. Todo eso permitió que se consolidara como un motor económico y de dinamización en una comarca que está inmersa en una gran transformación productiva.

En este sentido, son muchas las iniciativas estratégicas que se están impulsando en el entorno, como las plantas de hidrógeno renovable (H2Polen), de fabricación de neumáticos (Sentury Tire) y de fibra (Ence) en As Pontes; la de metanol (Forestal del Atlántico) en Mugardos; u otras iniciativas prioritarias, como la planta de As Somozas de valorización de materiales (Valorgreen Recinor) o el centro verde de hidrógeno y amoniaco de As Pontes (Universal H2).

Hace falta destacar también la relevante industria naval de Ferrol, que se está reconvirtiendo con éxito en un auténtico por el industrial y de innovación en energías marinas, como demuestra el impulso de empresas como Navantia-Windar o Nervión.

Matrícula gratuita

La Xunta apuesta desde hace años por potenciar el sistema universitario gallego y garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado. En esta línea, a partir del próximo mes de septiembre, Galicia implantará la primera matrícula gratuita para todos los universitarios que aprueben. De este modo, un gallego podrá estudiar gratuitamente desde la escuela infantil hasta que finalice la carrera.

Líneas estratégicas

Desde su nacimiento, en 2015, el Campus Industrial de Ferrol basa su especialización en seis líneas estratégicas: robótica industrial; materiales; optimización de procesos; ingeniería naval y offshore; gestión industrial y desarrollo de producto.

Desde entonces, el impulso a la renovación académica en línea con la industria inteligente ha sido una máxima. Así lo refleja esta evaluación del campus, en la que la comisión destacó el trabajo realizado con la puesta en marcha de seis titulaciones: el Grado Bilingüe en Gestión Industrial de la Moda, el Grado Dual en Ingeniería Eléctrica – el primero título dual del Sistema Universitario de Galicia -, el Grado en Gestión Digital de Información y Documentación, así como los Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos o en Ingeniería en Diseño Industrial.

De cara a los próximos años, el reto se centrará en incorporar nuevas líneas de investigación vinculadas a los campos de la ingeniería eléctrica y electrónica, de las telecomunicaciones y de la informática, así como en liderar la investigación nivel nacional en el campo de la fabricación aditiva y de la industria 4.0. También se está trabajando en nuevos programas docentes relacionados con los vehículos autónomos y con la realidad aumentada, entre otras áreas de conocimiento tecnológico.

Hay que destacar el esfuerzo de internacionalización del campus en línea, como uno de los pilares en los que está trabajando el conjunto de la UDC. Así, en el período acreditado, se firmaron más de 300 convenios de colaboración con universidades extranjeras, un pilar que se suma a otro de los ejes de actuación de este campus, la investigación, campo en el que trabajan 12 grupos y casi 180 personas adscritas, con una capacidad investigadora que se refleja en la participación en 4 proyectos internacionales, con un presupuesto superior a los 1,3 millones de euros, y 11 nacionales y autonómicos con una inversión de más de 4,8 millones de euros.

Esta labor investigadora es potenciada por la existencia del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) y el Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia, con un modelo de transferencia único. Unas instalaciones que se verán reforzadas con la puesta en marcha del Edificio de Investigación e Innovación en la Industria (EI3) .