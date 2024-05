Homenaje al personal jubilado de la administración ferrolana en la festividad de Sta. Rita

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió en la mañana de este viernes, día 24, el acto institucional conmemorativo de la festividad de Santa Rita, patrona del personal funcionario y jornada en la que se homenajea a los trabajadores de la Administración municipal jubilados en el último año.

En este caso, fueron reconocidos por su labor Ricardo López Grueiro , María Luz Costoya Pasín, María Dolores Cervera Vázquez, Concepción Saíz Vaamonde, Rosario Orjales Rosales, José Juan López Pérez, Juan Carlos Couce Castro, Isabel Pérez Amado, José María Montero Dopico, Francisco Cortizas López, José Luis Rodríguez Brañas, José Bernardo Castro Testa, María Ángeles y Rodríguez Otero.

Antes de celebrarse el acto institucional el alcalde, jubilados, teniente alcalde Javier Díaz, ediles Susana Sanjurjo, María del Carmen Pieltain, Blanca García, José Tomé , Jorge Suarez y Nerea P. Carballeira y representantes sindicales del comité de empresa y de la xunta de persoal celebraron un encuentro en el salón de recepciones.

Ya en el salón de sesiones cada homenejeado recibió de manos del alcalde y de los concejales de la corporación municipal una placa en azulejo con reprodución de la imagen del palacio municipal así como ellibro «Ferrolanos».

Seguidamente tomaron la palabra la presidenta del comité de empresa Hortensia Freire Blanco y el alcalde de la ciudad

En su intervención, Rey Varela agradeció el trabajo que realizan los trabajadores del Ayuntamiento de Ferrol.

“Grazas a todo o persoal do Concello de Ferrol polo traballo diario que desempeñades como servidores públicos” , verbalizó. “Sodes unha peza clave e fundamental no funcionamento diario do noso Concello”, aseguró el regidor, al tiempo que insisitió en el papel que realiza la administración local, siendo “a máis próxima á cidadanía, e temos a obriga, como funcionarios e como corporación, de tentar solucionar os problemas dos nosos veciños, aos que lles abrimos as portas do Concello”.

Rey Varela aprovechó en este día para recordar que “cumprimos o noso compromiso de levar a cabo unha reorganización municipal que nos permita aproveitar todo o potencial que teñen os nosos funcionarios e sacando adiante convocatorias de prazas sen cubrir”, y continuó con un claro deseo: “máis acordos que desacordos, posto que a nosa función é solucionar todos os problemas que entran nas nosas competencias”.

Por último, el alcalde reiteró su agradecimientos y animó al personal jubilado a disfrutar ahora más tranquilamente de la familia, de los amigos y de las aficiones. “Quero que saibades que sempre teredes as portas abertas deste Concello, a Casa de todos os ferroláns e tamén, por suposto, a vosa”,

Poco después los funcionarios, alcalde y miembros corporación aistieron a un almuerzo en el restaurante «O Escudo Tierra y Mar» en Los Corrales.