Agenda de actos en la zona norte-jueves 23 de mayo

—-Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica

—-LA FRASE DEL DÍA-”Sólo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo”. (Jovellanos)

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Desiderio, Florencio, Eutiquio, Basilio, Lucio y Quinciano.

—-TAL DIA COMO HOY

(1881)- Nació en Ferrol María del Carmen Barrera e Izaguirre. Fue fusilada en Madrid en noviembre de 1936.

Beatificada en Roma el 10 de mayo de 1998 por el Papa San Juan Pablo II junto a otras seis hermanas mártires.

(1959)-Nació en Ferrol Isabel Lama Bellver. Responsable de “Dell Latinoamérica Intel Corporatión”

–-DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para donación de sangre se encuentra hoy en Fene, delante del Centro de Salud. De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21 horas.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día nublado. Habrá una temperatura máxima de 16º y una mínima de 10º. Lluvia probable 10 %. Humedad 78 %. Viento, 19 km/h.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-INFO DIOCESANA

-Hasta el día 25 de mayo novena en honor a Nuestra Señora de las Angustias, en Ferrol.

De lunes a sábado,a las 9 .00 horas Eucaristía y novena. A las 11,30 Rezo del Santo Rosario seguido de Eucaristía y novena.

Mañana, día 24, de 18.30 a 20.30 solemne veneración.

El día 25, de 9 a 14 h y de 17 a 20.30 horas solemne veneración.

El día 26,a las 12.00 horas, misa solemne (coro Armonía) y procesión al finalizar.

—-EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión informativa de Educación e Universidade, Política Social e Inclusión, Igualdade e Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos e Zona Rural, José Tomé, visitan la AVV de A Cabana dentro del programa de Plan de Barrios (local AVV A Cabana).

11.00h.- Comisión informativa de Participación e Atención Cidadá, Promoción Económica, Fondos Europeos e Organización Interna.

19.30h.- El concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste al recital de poemas de Luísa Villalta a cargo de Indóciles (Centro Cultural Torrente Ballester).

—-LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

-Mugardos

10,30 horas.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a los alumnos del obradoiro de emprego Reinicia X. En el centro de formación Francisco Vizoso (avenida Francisco Vizoso, 42).

Cabanas

11,45 horas.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, realizará una visita institucional aolConcello.

—-VISITA CRUCEROS

–Para mañana viernes, día 24, está prevista la entrada en aguas de la ría, a las 8.00 horas , procedente de Oporto en crucero Seven Seas Splendor (bandera de Islas Marshall) con 746 pasajeros a bordo.

Tiene prevista su salida a las 17.00 horas rumbo a Bilbao

-Para el día 30 está prevista la llegada al puerto ferrolano de dos cruceros el Star Legend con 312 pasajeros y el Ambitión, con 670 pasajeros.

—-EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

–La plantilla del Racing de Ferrol visita este jueves, día 23, la fragata “Álvaro de Bazán” (F-101), en el Arsenal de Ferrol.

En Narón

–A las 20.30 horas de este viernes, día 24, ceremonia de salida del 36 Rally Ciudad de Narón, en el Parque cerrado ubicado en las cercanías del Centro Comercial Odeón. Los vehículos participantes en esta edición del Rally recorrerán la carretera de Castilla, saliendo del Centro Comercial Odeón en dirección a Xuvia. Realizarán una parada en la rotonda de Freixeiro para realizar una fotografía del grupo. La carretera de Castilla permanecerá cerrada al tráfico rodado entre las 20:30 y las 21:30 horas.

El sábado, día 25, desde las 7:30 horas salida del primer participante desde el parque de asistencias ubicado en la calle Panaderos (polígono industrial de Río del Pozo). Un total de 58 vehículos participarán en este evento deportivo, que discurre por los ayuntamientos de Narón, San Sadurniño, As Somozas, Moeche y Cerdido. De los 400 kilómetros, 111 serán cronometrados. La ceremonia de entrega de trofeos será a las 21:30 horas en el parque cerrado de Odeón.

—EN LO CULTURAL zona norte

En Ferrol

–Hoy jueves, día 23, finaliza el programa de actividades con motivo del Día das Letras Galegas organizado por el concello de Ferrol. Concluirá con un recital musical y poético de Luísa Villalta a cargo del grupo gallego Indóciles. La cita es en el centro cultural Torrente Ballester a las 19:00 horas.

-Actos en recuerdo a Benito Vicetto (Ferrol,21 de mayo de 1824 – 28 de mayo de 1878)

–Martes, día 28, a las 11 h. Ofrenda floral ante el busto situado en el Parque Municipal “Raiña Sofía”. Seguidamente descubrimiento de placas en la calle que lleva su nombre en Ferrol Vello.

A las 19,30 horas en la sala Curuxeiras, de la Autoridad Portuaria concierto a cargo del grupo musical Ailá.

En Narón

La sala multiusos de la planta sótano de la Biblioteca municipal de Narón acoge hoy jueves 23, la presentación del libro “Sin prueba aparente”, del escritor Juan José Lada Vilariño. El acto que dará comienzo a las 18:30 horas y estará abierto a la asistencia de público en general, hasta completar la capacidad de la sala. Acompañará al autor la también escritora Isabel Ramos Breijo, vecina de Narón,

En Pontedeume

El Ayuntamiento de Pontedeume da comienzo al Ciclo de Teatro Aficionado «Pontedeume en Obras»; 2024 este sábado 25 de mayo, con la obra «Croquetas». El Ayuntamiento colabora con la asociación DameCuerda QueTeatro en la organización de la décima edición de este ciclo,. Los carteles fueron realizados por la artista Cristina Carro Fuentes. «Croquetas», de la Agrupación Teatral Mariñán, será el espectáculo encargado de abrir la nueva edición, en el salón de actos del CPR San José La Grande Obra de Atocha a las 20:00 horas .

En Valdoviño

El Ayuntamiento de Valdoviño invita a vecinos a la proyección del film documental «El auto de las ánimas». El pase tendrá lugar este viernes, día 24, a las 20:30 horas en el auditorio de la Casa da cultura, y como es habitual, la entrada es gratuita y libre hasta completar aforo.

En Neda

-Este viernes, día 24 en la Casa da Cultura a partir de las 20.30 horas Sarabela Teatro trae a Neda la obra “O dragón de ouro”. Se trata de un drama que adapta al gallego uno de los textos del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, en el que se abordan cuestiones bien actuales como las situaciones derivadas de la inmigración ilegal.

El Concello activa la venta y reserva de entradas en la biblioteca municipal.

EN LO POLÍTICO

En Ferrol

Campaña electoral europeas

Partido Popular

-A las 23.30 horas de este jueves, pegada virtual de carteles, en la sede local de la calle Magdalena.

A las 9.30 horas del viernes, día 24, rueda de prensa a la que asistirá el eurodiputado Millán Mon acompañado por el presidente local del PP José Manuel Rey Varela.

PSdG-PSOE

-A las 23,30 horas de este jueves , acto de inicio de campaña en la Casa do Pobo, calle del Carmen

BNG

El Bloque Nacionalista Galego desarrollará este jueves, a las 20 horas en la plaza do Himno Galego, un pequeño acto como apertura de la campaña electoral en la que aspira a revalidar el escaño de Ana Miranda.

En Neda

El sábado, día 25, a las 12 de la mañana concentración en oposición al derribo de la Cruz de los Caídos. Apoya VOX. (Jardines de la Cruz de los Caídos- altura rúa Coto, 49)

–EN LO SOCIAL

En Ferrol

—Mañana viernes, día 24, a las 18.00 horas en el Casino Ferrolano tradicional Café Solidario, organizado por Manos Unidas. que se celebrará el próximo 24 de mayo a las 18:00 horas en el Casino Ferrolano.

La recaudación íntegra se dedicará a financiar proyectos. Las entradas (donativo 7 euros) están disponibles en la Delegación de Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol (c/Magdalena 230 bajo) o el mismo día del café en el Casino.

En Cedeira

–La Asociación Española contra el Cáncer presenta este jueves, día 23, su Club de Salud en Cedeira, en un acto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal a las 19.30h. Se trata de una iniciativa que la entidad diseñó para entornos rurales y que pretende contribuir a mejorar los niveles de salud integral de las personas participantes y aportar herramientas para fomentar un mayor bienestar físico y social.

—-SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, al objeto de proporcionar a los ciudadanos un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permita estrechar lazos con la sociedad a la que sirven.

Hoy jueves 23 de mayo.

En la Estación Naval de la Graña de 10:00 a 12:00 h tendrán lugar visitas guiadas que incluirán; el simulador de navegación donde una réplica de un puente con una actualizada presentación en pantallas combinadas permite navegar en escenarios realistas; el aula de hostelería, moderna y equipada, donde los alumnos preparan platos que han ganado varios certámenes gastronómicos o los nuevos buques de instrucción donde se ejercitan en táctica y faenas marineras.

Se accederá peatonalmente por la puerta Norte en la plaza de La Graña. Con aforo de 40 personas y previa reserva de plazas a efectuar por orden de inscripción vía correo electrónico a la dirección: esengra_secretaria@mde.es. Las solicitudes incluirán nombre, apellidos y nº DNI de las personas interesadas con un máximo de dos por correo.

Sábado 25 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Arsenal con visitas a sus instalaciones en horario de 10:00 a 13:00 h, y de 17:00 a 19:30h. Se podrá visitar una fragata clase F-100. La entrada se realizará por la Puerta de la Cortina. Se visitará la Sala de Armas para disfrutar de la exposición de playmobil “Recreación de Batallas históricas”, y otra en el Tren Naval de material diverso, así como de un recorrido por la batería de “La Cortina”.

Jornada de puertas abiertas en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»desde las 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas. La entrada será desde la puerta principal, recorriendo su avenida del Rey hasta el Centro de Instrucción de Seguridad Interior, (CISI) donde se mostrarán zonas de adiestramiento, como el campo de fuego y estructuras anexas. Asimismo, también habrá un recorrido por la denominada avenida de la Reina.

Martes y miércoles 28 y 29 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) (previamente concertadas) para grupos escolares de centros educativos, con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en horario de 11:00 a 13:00h, concluyendo con una exhibición de la Unidad Cinológica.

Jueves 30 de mayo

Exhibición de la unidad Cinológica del Tercio Norte a 19:00h en la Plaza de Amboage

Viernes 31 de mayo

Ceremonia de Arriado solemne de Bandera a 20:00h en la Plaza de Armas

Campeonato deportivo de Crosfit “Work out of the day” en la Junta de deportes de Ferrol.

Sábado 1 de junio

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en el horario de 11: y 17:00 h

Campeonato cuadrangular de fútbol sala en la Junta de deportes de Ferrol.

En el Museo Naval

Los días del 21 al 24 y del 28 al 31 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas, se podrá disfrutar de visitas guiadas en grupos al Museo Naval.

—-ECOLOGISMO EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

—El sábado, día 25, a partir de las 10.00 horas acción “En la playa, solo arena”, una jornada de limpieza de residuos en el arenal de O Vilar (Covas) impulsada por segundo año consecutivo por la empresa ferrolana de gestión de residuos Recinor y el Rotary Club Ferrol.

Además del objetivo medioambiental, la cita tiene un trasfondo social, ya que servirá para recaudar fondos para la Fundación Aperta.

En Valdoviño

—-Celebración del primer aniversario de la declaración al Parque Ortegal cómo Geoparque Mundial por la UNESCO, la Semana Europea de los Geoparques y el 20 aniversario de la Red Global de Geoparques Mundiales (GGN).

Unas actividades que tienen cómo acto central un evento que discurrirá este viernes 24 de mayo, a partir de las 17 horas, en la Casa da Cultura de Valdoviño. Este acto es abierto a toda la ciudadanía, siendo necesario notificar asistencia previamente la xestionaxco@gmail.com

El acto comenzará con las intervenciones institucionales, con la participación, de Pablo Moreda (Alcalde de Cedeira y Presidente de la Asociación para la Gestión del Xeoparque Cabo Ortegal); Martina Aneiros (Delegada Territorial de la Xunta de Galicia) y Valentín González Formoso (Presidente de la Diputación de A Coruña).

A continuación se realizará las presentaciones “Un año de Geoparque”, a cargo del geólogo Francisco Canosa y de Susana González, asistencia técnica de la asociación y consultora de la empresa Goodlife; y “Geoparque Cabo Ortegal: Un viaje al Interior de la Tierra”, por el geólogo y miembro del Comité Científico Ricardo Arenas.

Posteriormente intervendrán Chris Woodley Stewart (Director del North Pennines National Landscape and UNESCO Global Geopark y Evaluador Senior de UNESCO Global Geoparks.), y Sophie Justice (Directora del Chablais UNESCO Global Geopark, Coordinadora y miembro del Advisory Board de la European Geoparks Network y Evaluadora Senior de la UNESCO). El evento finalizará con la intervención de Alberto González, alcalde de Valdoviño, después del reconocimiento a las Entidades Amigas del Geoparque.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE (del 20 al 26 de mayo)

En Ares

-El sábado día 25, IX Fería Roera Solidaria.c (A beneficio de la asociación contra el cáncer)

Los actos comenzarán a las 18.30 horas con el desfile por el paseo marítimo de las carrozas de la A.C. O Tilo con animación musical de Os Pimos.

A continuación, tendrán lugar las actuaciones del grupo Azahar de Ares, el grupo Tirititrán de Ferrol y demás grupos. También habrá photocall, rebujitos y venta de dulces y salados.

En As Pontes

–El sábado día 25, celebración del Festival de Rondallas. El evento musical tendrá lugar en el Cine Alovi y dará comienzo a partir de las 20.00 horas con la participación de la Rondalla de Cedeira, Rondalla Añoranzas, de Ferrol y Rondalla Vila de As Pontes.

En Cabanas

–El domingo, día 26, comida aniversario de la Asociación de Mulleres Cabanas Rural que se celebrará en el Pabellón de Lavandeira a las 14.30 horas. Al evento podrán acudir tanto socios como no socios, los cuales degustarán un menú a base de paella, codillo, postre, pan, vino y café. La comida estará amenizada por Alberto Bellón.

En Cedeira

–El sábado, día 25, nueva edición de la V andaina a Santo André de Teixido, organizada por la Asociación de Veciños e amigos de San Román, que se celebrará el sábado 25 de Mayo. La andaina comenzará a las 09.00 horas desde el Local Social, contará con una parada para avituallamiento en Reboredo y culminará a las 12.00 horas en Santo André. A las 14.30 horas, de regresos al local social, se llevará a cabo una comida bajo carpa.

La comida tendrá un menú a base de callos, jamón asado, postre, bebida y café.

En Fene

-XIV concurso de tapas que se celebrará los viernes, sabádos y domingos desde el 24 de mayo al 2 de junioy que está organizado por el Concello. Los locales hosteleros participantes servirán a sus clientes deliciosas tapas elaboradas para la ocasión; tanto tapas creativas como tradicionales, a un precio de 1,50 euros/tapa.

Dichos clientes podrán escoger la mejor tapa de la ruta y entrar con ello en el sorteo de varios premios, entre ellos viajes a Sevilla, Milán, Alicante o Valencia para dos personas, estuches de productos de Bodegas Barral, libros de cocina, clases de música, etc..

El horario de gustación será de 20.00 a 22.00 horas el viernes día 24; de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas el sábado día 25 ; y de 13.00 a 15.00 horas el domingo día 26.

Los locales participantes son: O Son de Cociña, Cafetería Bombay, CCRD Perlío, Arrecendo, Bar A Ponte, Galicuba, Cafetería Lembranza, CMIU y Pachamama.

En Ferrol

–Fiestas en honor a la Virgen de las Angustias en el barrio de Esteiro.

Mañana viernes, día 24, verbena amenizada por Discomóvil Chocolate.

Sábado, día 25, sesión vermut amenizada por el grupo Anthia que también amenizara la verbena.

Domingo, día 26.-A las 12.00 horas, misa solemne (coro Armonía) y procesión al finalizar. Sesión vermut amenizada por el grupo Pasión.

–El domingo, día 26, a las 19.00 horas, en el Auditorio, “Noites de Retranca”. Los asistentes disfrutarán de un espectáculo de humor a cargo de Luis Zahera y Oswaldo Digón.

En Ortigueira

Fiestas en honor a San Fernando en el lugar de Baleo, en la parroquia de Ladrido

–-El sábado, día 25, comienza la celebración con el tradicional pasacalles a cargo Brisas da Croa de Ladrido.

A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión. Al término de los actos litúrgicos, los presentes podrán disfrutar con la sesión vermú a cargo de la orquesta Super Top, formación que además animará la verbena de la noche junto a dúo Sonidos y Dj Villasuso.

El domingo, día 26, por la mañana saldrá el pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Ladrido. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con posterior procesión. A continuación, el grupo Lume amenizará la sesión vermú.

El lunes 27 en la última jornada de fiesta los presentes podrán disfrutar a partir de las 19.30 hora de la gran Xira Camprestre que estará amenizada por el dúo Maracaibo.

En Pontedeume

–El concello de Pontedeume y la Unión de Comerciantes y Autónomos organizan el evento culinario Ponted’Pinchos (2024) que se llevará a cabo desde mañana viernes, día 24, al domingo día 26, en diversos locales hosteleros, los cuales servirán a sus clientes deliciosos pinchos elaborados para la ocasión en horario de mañana y tarde; de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas.

Los pinchos recibirán premios en función de la valoración del público y también de la valoración de un jurado profesional.

–El sábado, día 25, a las 18.00 horas en la Alameda de Raxoi, “Orballo” organiza la III Mostra Infantil de Folclore.

En Valdoviño

Fiestas en honor a San Vicente en la parroquia de Vilaboa

El sábado, día 25, comienzan las fiestas con la celebración de la misa solemne a las 13.30 horas. Al finalizar, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Fusión.

Por la noche se celebrará una gran verbena a cargo de las orquestas Charleston Big Band y Cinema.

El domingo, día 26, a las 14.00 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú a cargo de la orquesta Charleston Big Band.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

-En la plaza de España, exposición al aire libre “Empieza el espectáculo. Georges Meliés y el cine de 1900”. La muestra fruto de colaboración entre el concello de Ferrol y la Fundación “La Caixa” traslada a los visitantes a principios del siglo XX para explicar como se produjo el nacimiento del cine.

Entrada gratuita y abierta al público hasta el día 12 de junio.

Horario-Apertura público general

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h

Sábados domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visitas guidas para grupos escolares y otros colectivos:

De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 17 h Reserva previa llamando al 900 80 11 37

Visitas comentadas para público general:

De lunes a domingo, a las 19 h. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 19 h

De lunes a miércoles, a las 19 h, en castellano

Jueves y viernes, a las 19 h, en gallego

Sábados, a las 12 h, en castellano, y a las 19 h, en gallego

Domingos, a las 12 h, en gallego, y a las 19 h, en castellano

Reserva las entradas en CaixaForum.org

Servicio de información : 900 223040–https://fundacionlacaixa.org/es/

–El Centro Cultural Torrente Ballester acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav en la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha organizado un programa de visitas guiadas para público familiar a su nueva exposición en la Sede Afundación de Ferrol, «Comedy Wildlife».

Serán el 30 de mayo, a las 19.00 h, y es necesario inscribirse en este formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI2lXtdjvSfA9cpnU-WR9cJIwzXmPBK0civZxT2-PAGKWnw/viewform?pli=1

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Narón

-En la planta baja de acceso a la Casa del concello exposición contra el acoso escolar con trabajos realizados por el alumnado de la ciudad. Puede verse durante todo este mes de mayo.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

—-00=00—-

LA RECETA DEL DÍA

Bacalao con coliflor

Ingredientes.- 4 lomos de bacalao de 200 gramos; una coliflor mediana; 4 patatas medianas; 1 cebolla; 6 dientes de ajo;1/2 vaso de aceite de oliva; 1 cucharadita de pimentón dulce; i cucharadita de vinagre; y sal.

Preparación.-Deja en agua el bacalao durante 48 hora (puedes adquirirlo ya desalado)

Pon a hervir el agua en una cacerola con un poco de sal, y añade la coliflor limpia y pelada, en 4 trozos, la cebolla en 2 mitades, y las 4 patatas en trozos grandes.

Transcurridos 15 minutos de hervor, añade los lomos de bacalao, y y deja hervir 5 minutos más.

Sirve el bacalao, la coliflor y las patatas, y esparce la ajada decantada por encima.

Ajada.-Corta los ajos en láminas y doralos en el aceite en una sartén .

Retira la sartén del fuego, déjalo enfriar, y añade el pimentón dulce y un chorrito pequeño de vinagre .

Mezcla bien todo el conjunto y déjalo reposar, para que los restos de pimentón se depositen en el fondo.

Si quieres mejorar puedes cocer dos o tres huevos, y antes de esparcir la ajada sobre el bacalao y coliflor, los añades cortados por la mitad.