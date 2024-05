Psoe Ferrol esixe transparecia no contrato da tala de árbores nos antigos polvoríns de Mougá

O grupo municipal socialista de Ferrol solicita «información sobre o contrato de tala de árbores nos antigos Polvoríns de Mougá, na actualidade de propiedade municipal despois ser incluída esta parcela no Convenio de Defensa asinado recentemente».

A petición do grupo socialista foi tramitada a través do rexistro municipal e reiterada en varias comisións, tanto na de Facenda como na de Urbanismo, «sen que ata o momento se obtivera resposta por parte do goberno municipal de Rey Varela».

Nomeadamente, o edil Rafael Fernández Beceiro solicitou «información detallada sobre a tramitación deste expediente, incluíndo o tipo de contrato realizado, o seu importe e o adxudicación»

O concelleiro subliñou que «nos últimos meses retirouse unha gran cantidade de madeira, principalmente eucalipto, da parcela en cuestión. A día de hoxe, “descoñecemos se os traballos foron completados ou non’». “Esiximos ao goberno de Ferrol que cumpra co principio de transparencia e informe de xeito claro e preciso sobre os traballos realizados e o seu volume”, reclamou Fernández Beceiro.

Así mesmo, lembrou que «os antigos polvoríns do Exército en Mougá poderían acoller a futura cidade deportiva do Rácing, aínda que esta decisión está pendente de confirmación oficial».

Rafael Fernández sinalou que «é crucial que o goberno municipal do PP cumpra coa súa obriga de transparencia e proporcione a información solicitada para garantir a confianza da cidadanía nas súas institucións».