Ferrol promociona la Semana Santa y Las Pepitas en Turexpo Galicia

La concejala de Turismo, Maica García, avanzó que Ferrol participará en Turexpo Galicia, que se celebra de 30 de mayo a 2 de junio “Ferrol volverá a expoñer todo o seu potencial turístico no XIII salón turístico de Galicia, que está posicionado como o maior certame multisectorial de mostras e de ocio do noroeste peninsular”.

García reveló que este certamen recibió más de 102.000 habitantes en el 2023, siendo una cifra récord. “É un evento moi atractivo para as celebracións declaradas de Interese Turístico como é no noso caso a Semana Santa Ferrolana, declarada de Interese Turístico Internacional e as Pepitas, de Interese Turístico Rexional e estamos traballando para o seu recoñecemento a nivel nacional”.

Ferrol contará con un stand propio en esta feria en el que venderá las fiestas de interés turístico, así como las playas y el modernismo. Una informadora local se encargará de facilitar esta información en el stand durante los dilas de la feria.

El certamen combinará zona expositiva y área de exhibiciones con la posibilidad de informar a los visitantes de las particularidades de las fiestas y potencial turístico, lo que será una gran oportunidad para dinamizar el atractivo turístico de los municipios participantes.

Ferrol en las oficinas de correos

Otra forma de promocionar Ferrol será a través de las oficinas de Correos, gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Correos. Las oficinas están situadas en zonas céntricas de las ciudades, donde tienen mayor actividad comercial y de visitas de clientes. “Durante os meses de xuño, xullo e agosto sairá un spot nas pantallas contratadas durante 12 horas ao día de 8.30 horas a 20.30 horas todos os días lectivos”, expresó la concejala

Las imágenes de Ferrol se proyectarán en las oficinas principales de diez ciudades del país, a saber, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, León, Valladolid, Salamanca, Sevilla y Zamora. Tal y como detalló la concejala, la campaña se iniciará el 1 de junio y finalizará el 31 de agosto.