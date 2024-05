Fene inicia este venres 24 o seu XIV Concurso de Tapas

As tapas poderanse probar na fin de semana do 24 ao 26 de maio, e na do 31 de maio ao 2 de xuño. As persoas participantes poderán gañar unha viaxe a destinos seleccionados que inclúe billetes de avión e dúas noites de hotel.

O alcalde de Fene, Juventino Trigo, e a concelleira de promoción económica e turismo, Ángeles Coira, presentaron o XIV Concurso de Tapas que comeza este venres, e no que nove establecementos compiten nas categorías de Tapa Tradicional e Tapa Creativa.

Durante o anuncio, as representantes municipais deron conta da mecánica do certame, así como da composición do xurado profesional