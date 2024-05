Axenda en Narón 17 ao 19 de maio de 2024

Venres 17 de maio de 2024

Actividade: “N de Narón. A Festa das Letras” Hora: Dende as 12:00 e a partir das 17:30 Lugar: Pazo da Cultura

O Concello de Narón celebra con este evento os actos centrais do Día das Letras Galegas. Ás 12:00 comezará o espectáculo “De Castro a Villalta” e ás 13:00 actuarán a Banda de Gaitas e o Grupo de Baile do Padroado da Cultura.

En horario de mañá e tarde, de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00 horas haberá xogos populares. Pola tarde ás 17:30 horas comezará o espectáculo “A illa sen tesouro” e ás 18:30 horas actuará o Grupo de Cantareiras do Padroado da Cultura.

Actividade: “Vieiras e vieiros, historias de peregrinos”, Luar na Lubre Hora: 20:30 Lugar: Pazo da Cultura

O Pazo acollerá este espectáculo de música folk tradicional celta, dunhas dúas horas de duración. As entradas dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es

Sábado 18 de maio de 2024

Actividade: “Iribarne” Hora: 20:00 Lugar: Pazo da Cultura

Xabier Castiñeira dirixe este espectáculo teatral, da compañía Butacazero, que narra a historia de Iribarne, un home nado na vila de Rouco Varela que emigrou a Cuba cun ano e volveu triunfante para ser o fillo do alcalde e chegou a ser ministro. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Domingo 19 de maio de 2024

Actividade: “Só” Hora: 18:00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Xampatito Pato trae a Narón esta proposta para público familiar. Un personaxe obsesivo, cuadriculado e meticuloso, único na súa especie, rodéase de caixas que escapan ao seu control e coas que xoga para dar forma ao seu mundo. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es