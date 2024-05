Agenda zona norte- 16 de mayo 2024

—-Quedan 229 días para finalizar el año.

—-LA FRASE DEL DÍA– ”Sólo le falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo”.(Jovellanos).

Día Internacional de la Convivencia en Paz.

Día Internacional de la Luz.

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de San Ubaldo, quien fue un obispo italiano conocido por su caridad y humildad. Además, el 16 de mayo se conmemora a Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Comunidad del Sagrado Corazón, una congregación religiosa dedicada a la educación de las mujeres.

—-TAL DIA COMO HOY

(1509)- Zarpa del puerto de Cartagena la escuadra que, al mando del cardenal Cisneros, habría de conquistar Orán (actual Argelia).

(1907)-Falleció en Buenos Aires Ramón García Vicetto, nacido en Ferrol el 5 de noviembre de 1830. fue un periodista y escritor gallego. A los 14 años emigró a Cuba. Se dedicó al comercio y se casó en Santiago de Cuba. Retornó a Galicia y se instaló en Vigo como agente marítimo. Fue secretario del ayuntamiento de Bouzas y oficial del ayuntamiento de Vigo. Fue vicepresidente de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores El Ahorro de Vigo. Ejerció como redactor y colaborador en La Oliva, El Miño, El Obrero, La Concordia, La Aurora de Galicia, La Nación Española, El Gallego.

En 1881 se integró en la coalición republicano-liberal y dirigió el periódico La Voz del Pueblo. En 1888 marchó a Montevideo, donde fue redactor y luego director de La Unión Gallega y fundó y dirigió el periódico El Heraldo Gallego. Se trasladó a Buenos Aires, donde fundó y dirigió La República, de efímera vida, y colaboró en El Correo Español y El Eco de Galicia. Finalizó trabajando en las oficinas del Correo central.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día con lluvia de poca intensidad Habrá una temperatura máxima de 15 º y una mínima de 11º. Lluvia probable 60 %. Humedad 850%. Viento, 29 km/h.

—-UNIDAD DE DONACIÓN DE SANGRE

–La unidad móvil de donación de sangre se encuentra hoy en Cabanas

, delante de la farmacia, en el aparcamiento. De 10.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-“MAYO SOLIDARIO

La campaña ‘Mayo Solidario’ de Gadis se extenderá hasta el 1 de junio a lo largo de 201 supermercados situados en Galicia y Castilla y León, entre ellos los de Ferrol.. Los clientes interesados podrán aportar bien alimentos no perecederos o bien una donación económica en el momento de pagar su compra. Serán entregados al Banco de Alimentos

Entre los alimentos más demandados están legumbres, leche, arroz, aceite, conservas y cereales.

—-EN EL CONCELLO

-11.00h.- La concejal de Seguridade e Mobilidade, Pamén Pieltain, asiste a la entrega de premios del concurso de ideas con motivo de la Semana da Seguridade Viaria. (Pabellón de Esteiro).

-12.30 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la inauguración de la exposición “Empieza el espectáculo. George Méliès y el cine de 1900” de la Fundación La Caixa. (Plaza de España).

-16.00 horas- Pleno extraordinario.

-18.00 horas- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visita la exposición Playmobil en el Arsenal Militar de Ferrol con motivo del Día de las Familias. (Sala de Armas del Arsenal Militar).

-19.00 horas-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la presentación del libro “Cinza” de Manuel Craneo. (Biblioteca Municipal Plaza de España).

—-INFO DIOCESANA

–A las 19.00 horas visita pastoral al arciprestazgo de Ferrol. Encuentro del obispo Fernando García Cadiñanos con los consejos de pastoral y economía del CAP S. Xiao-Sta. Rita-Desamparados (Iglesia de Santa Rita de Xuvia, en Narón).

–Continúa celebrándose la novena en honor a Santa Rita de Xuvia, en Narón, hasta el día 22.

De lunes a sábado, a las 17,50, rosario y novena ,seguida de una Eucaristía. El domingo, a las 12, 15 novena seguida de una Eucaristía.

El día 22, misas, con bendición de la rosa, a las 9, 11 y 12 horas (previo rezo del rosario) y a las 17 y 18 horas.

A las 19.00 horas Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, cantada por los coros parroquial y de Nuestra Señora de los Desamparados. Seguirá una ofrenda floral de la Hermandad de Santa Rita y procesión acompañada por la Xove Banda de Narón.

-Del 17 al 25 de mayo novena en honor a Nuestra Señora de las Angustias, en Ferrol.

De lunes a sábado,a las 9 .00 horas Eucaristía y novena. A las 11,30 Rezo del Santo Rosario seguido de Eucaristía y novena.

El domingo, día 19, a las 9.00 horas Eucaristía y novena. A las 12.30 horas Rezo del Santo Rosario y Eucaristia.

El día 24,de 18.30 a 20.30 solemne veneración.

El día 25, de 9 a 14 h y de 17 a 20.30 horas solemne veneración.

El día 26,a las 12.00 horas, misa solemne (coro Arminía) y procesion al finalizar

EN LO CULTURAL

En Ferrol

-A las 19.00 horas en la biblioteca municipal, plaza de España presentación del libro “Cinza” de Manuel Craneo.

–LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

-A las 12,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunirá con la gerente de GALP A Mariña-Ortegal, Rosana González Vizoso. En la Delegación territorial (plaza Camilo José Cela).

—-EN LO DEPORTIVO SEMANAL

–En Ferrol

-A las 10.00 horas de este jueves, en Prink Ferrol (estrada de Castela, 176) rueda de prensa previa al encuentro Noia Portus Apóstoli – O Parrulo Ferrol. (Final Copa Galicia). Participan el jugador de O Parrulo Ferrol, Adri, y el entrenador Nacho García.

–El viernes, día 17 el O Parrulo Ferrol juega la final de la Copa Galicia , a las 12.30 horas ante el Noia Portus Apóstoli, en el pabellón “Agustín Mourís” en Noia.

–El Racing de Ferrol visita al Real Zaragoza el domingo, día 19, a las 21 horas en el estadio de La Romareda.

—-Nueva edición de la carrera solidaria que tendrá lugar el sábado 18. La carrera reunirá a corredores de todas las edades que competirán en diversas modalidades; peques, de sub 8 a sub 23, senior y master A, B, C y D.

El punto de salida y meta estará ubicado en la Praza de Armas.

A partir de las 20.00 horas saldrán los participantes de las categorías menores y a las 21.00 horas los corredores de la absoluta, que deberán completar un circuito de 5 kilómetros.

La modalidad absoluta tendrán un coste de inscripción de 5 euros, el resto de categorías serán de inscripción gratuita.

En Ares

–Prueba de ciclismo enduro que se disputará en el municipio de Ares, organizada por Pulpeiros Mugados, y que forma parte del calendario de la Copa de España BTT Enduro.

El Montefaro Enduro Race se celebrará en superficie de montes y constará de 5 tramos de enlace con 5 tramos cronometrados.

En la jornada del sábado 18 de Mayo se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y recogida de dorsales en la oficina permanente de la carrera ubicada en el Parque Rosalía de Castro de 16.00 a 20.30 horas.

Será el domingo 19 a partir de las 8.30 horas cuando se dispute el enduro.

Las categorías de la carrera serán: Élite, Sub23, Junior, Cadete, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60 y Enduro. También habrá categoría amateur y eléctrica.

LETRAS GALEGAS EN LA ZONA NORTE

Distintas localidades de la zona norte celebran el Día das Letras Galegas, dedicado este año a Luisa Villalta.

En Ferrol

–Hoy jueves, día 16.-Desde la Biblioteca municipal llevarán a los centros escolares públicos de la ciudad la iniciativa ¿Y si el día de las Letras Gallegas habías recibido una visita inesperada?

Ya por la tarde, la Biblioteca acogerá a las 19:00 horas la presentación del libro Cinza, en la que estará presente su autor, Manel Cráneo, y también el escritor Xavier Alcalá.

El día 17, a las 11:30 horas, está prevista la actuación por la calle del grupo de gaitas Agarimo y también el I Certamen de Cantos de Taberna, que se celebrará en las cafeterías del centro y en el Cantón de Molíns, a partir de las 12:30 horas y hasta las 13:30 horas.

El día 19, a las 19:30 horas en el Auditorio, tendrá lugar a gala musical de las Letras Gallegas, en la que actuarán el Real Coro Tojos y Froles, la coral Alecrín, de Brión y el Tradicoro Airiños de Fene. Además, se va a estrenar una obra de Juan Durán (Premio Reina Sofía, 2022), en la que actuarán el barítono Gabriel Alonso y la soprano Clara Jelihovschi.

El día 21 a las 19:00 horas en el centro cultural Torrente Ballester la escritora Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, estará para recitar poemas de Villalta y suyos también.

El día 23 el programa de actividades concluirá con un recital musical y poético de Luísa Villalta a cargo del grupo gallego Indóciles. La cita es en el centro cultural Torrente Ballester a las 19:00 horas.

En Narón

“N de Narón, a festa das Letras”. La plaza de la Lectura, en Santa Icía, acogerá en horario de mañana y tarde del día 17 de mayo diferentes espectáculos y propuestas dirigidas a un público familiar.

A las 12:00 horas comenzará la celebración con el espectáculo “De Castro a Villalta”, de “A fiestra do Maxín”. Se trata de una propuesta teatral de objetos y hologramas que ponen

A continuación, sobre las 13:00 horas, dará comienzo la actuación de la Banda de Gaitas y del Grupo de Baile del Padroado da Cultura, que amenizarán la sesión matinal.

Por la tarde se retomará la programación a las 17:30 horas, con el espectáculo teatral “A illa sen tesouro”, de Teatro Ghazafelhos. Música, bailes, acción y humor centrarán este clásico literario para público familiar.

La música regresará también por la tarde, en este caso a partir de las 18:30 horas, con la actuación del Grupo de Cantareiras del Padroado da Cultura.

A lo largo de la mañana y de la tarde en la Plaza de la Lectura habrá sesiones de juegos populares, una propuesta de carácter intergeneracional de la que podrán disfrutar todas las personas que lo deseen. Y, con motivo del Día de las Letras Gallegas, habrá también en la zona un espacio de lectura y librería, a cargo de la Biblioteca municipal de Narón, donde se ofrecerá un espacio de lectura de obras en gallego, formada por una selección de literatura actual y otra de los autores y autoras homenajeados en ese día en los últimos diez años.

-En Ares

—Hoy jueves 16, a las 20.00 horas en “As Alianzas” se podrá disfrutar con el espectáculo multidisciplinar Indóciles, proyecto que acerca al público la figura y obra de Luisa Villalta.

Sábado 18, a las 12.00 horas en la rúa Solín al lado del bar Estuau (paseo marítimo)se presentará el libro Os Afogados, Premio Illa Nova de Narrativa 2023. El autor Pablo Rañales “en conversa” con Alma Barrón, concelleira de Cultura.

—-Domingo 19, por la mañana ruta literaria teatralizada “Camiños das letras” (6 km) por las parroquias de Camouco y Limodre. Organiza la agrupacion instrutiva de Camouco. Punto de encuentro la AVV de Limodre (Fene)

En Cabanas

En la Escuela Laica, Casa de la Cultura.

Viernes, 17– A las 18:00 horas inauguración de la exposición «Cabanas, un pobo de artistas». Su horario de apertura será el sábado 18 y el domingo 19 de mayo, de las 11:00 a las 13:00 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

A las 19:00 horas, representación de la obra teatral “Rosenda, unha criada indecente”, del grupo de teatro local «Licor Café», conmemorando su décimo aniversario.

Sábado 18.- De las 11:00 a las 13:00 h y de las 17:00 a las 20:00 h: exposición «Cabanas, un pobo de artistas».

A las 12:00 horas contacontos a cargo de Marisa Irimia: Cuentos y poemas con Luísa Villalta. Actuación solicitada a través de la asubvención de la Secretaría General de Política Lingüística a las entidades locales para la promoción del uso de la lengua gallega , pendiente de confirmación por parte de la Secretaría.

A las 19:00 horas proyección de la obra “Rosenda, unha criadad indecente” del grupo de teatro local «Licor Café»

Domingo 19.- De las 11:00 a las 13:00 h y de las 17:00 a las 20:00 h: exposición «Cabanas, un pobo de artistas».

A las 17:00 horas lectura y entrega de los premios del V Certamen de Poesía y Microrrelato del Ayuntamiento de Cabanas Los actos que se realizarán en la Escuela Laica serán abiertos para todas las personas interesadas en asistir, sin necesidad de inscripción previa.

En Cedeira

-El viernes 17 de a las 11.30 horas en la Praza do Concello, lectura del manifiesto y poemas de Luisa Villata, acompaña AC Buxainas.

El sábado 18 a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal “Seis. Lorca en Galicia”. Espectáculo multidisciplinar Poesía-Música-Videocreación.

El domingo 19 a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal “Nanán”.

En Cerdido

Viernes, 17 de mayo, a partir de las 19:00 horas el área Recreativa El Castro será el escenario del evento en el que el poeta cerdidense José Luís Graña presentará su nuevo poemario, bajo el título ‘Verso Plural’. El acto estará amenizado por el acompañamiento musical de José Manuel Espiñeira. El evento contará con las intervenciones del alcalde, Alberto Rey; la concejala de Cultura, artista plástica y poeta, Amalia Díaz; y la colaboración especial del activista cultural, Santiago Rodríguez.

El acto acogerá además la entrega del premio del XXIII Concurso de Cuentos ‘Manuel Otero Pazos’ a la ganadora en la categoría de adultos. El Ayuntamiento hizo pública el acta de ganadores de este concurso, celebrado el pasado mes de abril con motivo del Día del Libro, en el que se otorga el primer premio a Belén Amparo Breijo Sardiña por su cuento ‘A Semana Santa perdida y los comienzos de ‘Don Manolo’.

-En Fene

Jornadas dedicadas a las Letras Galegas en la A.C.D.R. Liga de Amigos de Barallobre,

Hoy jueves 16, a las 19.30 horas actuará la Rondalla Os Trovadores de Ares.

Viernes 17, a las 19.00 horas se podrá disfrutar con la música de Grupo de Canto da Sociedade y Grupo de Música Tradicional Arnela de Carral.

En Mañón

-Hoy jueves 16, a las 19.00 horas en el Centro Sociocomunitario de O Barqueiro se llevará a cabo la proyección de la película A lingua das bolboretas.

Viernes 17, a las 19.00 horas en el Centro Sociocomunitario de O Barqueiro tendrá lugar la presentación del libro “Mundo do mar no concello de Mañón”.

Durante todo el mes de Mayo tendrá lugar una exposición dedicada a Luisa Villalta en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

En San Sadurniño

Hoy jueves, día 16, a las 18,30, en la Casa da Cultura espectáculo gratuíto «A maxia das nosas letras» con el Mago Teto.

Martes, día 21, las 11 de la mañana, en la Casa da Cultura «Consertasso na horta» que ofrecerá Brais das Hortas a los estudiantes del CPI y de la EIM A Rolada.

En Valdoviño

La programación cultural del Concello continuará este viernes, día 17, Día de las Letras Gallegas, con el concierto del grupo folc «Encrucillada». A partir de las 19:30 horas, en el anfiteatro de la casa de la cultura, la formación compartirá con el público los temas de su último trabajo discográfico «De volta!», con el que regresan a sus orígenes poniendo el foco en la música para el baile y en las fiestas, alternando la voz masculina con la femenina, y complementándose estas con los sonidos más tradicionales. Estarán acompañados por el grupo de baile de la A.F. Álvaro Cunqueiro. Un cuarteto tradicional que recorría Ferrolterra en las alboradas de las fiestas, del que hoy en día quedan Antonio López Lago y los hermanos Alberto y Óscar Maceiras de Fene, fue el germen de este grupo de música folc tradicional al que se sumaría Javier Rodríguez Castro con el acordeón desde San Sadurniño.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–El Local Social de Esmelle acogerá la celebración de la pre fiesta de San Xoán el sábado 18 . Los actos comenzarán a las 11.00 horas con la ruta BTT. A las 13.30 horas habrá sesión vermú amenizada por Alex y a las 14.15 horas se presentará el cartel de San Xoán 2024. A las 14.30 horas comenzará la comida.

A las 19.00 horas habrá música gallega con Toxos e Froles y a las 20.30 horas degustación de liscos. A las 21.30 horas comenzará la verbena animada por Alex.

Habrá hinchables para los niños/as y sorteo de regalos durante todo el día.

En Narón

–Fiestas en honor a Santa Rita en la parroquia de Xubia,

Hoy jueves 16, a las 22.30 horas comenzará la verbena a cargo del grupo La Bamba y los DJs Federato y Wenry.

Viernes 17, comenzará la jornada de fiesta a las 9.00 horas con dianas y alboradas por las calles de la parroquia a cargo de Ábregos do Couto. A las 14.30 horas dará inicio la sesión vermú amenizada por el dúo D´Vicio.

Llegada la noche, gran verbena animada por D´Vicio y Zona Zero.

Sábado 18, a las 9.00 horas habrá dianas y alboradas a cargo de Ábregos do Couto. A las 14.30 horas los asistentes podrán disfrutar con la sesión vermú de la mano del grupo Unión y Fuerza, formación que también animará la verbena junto a la orquesta Los Satélites.

Domingo 19, comienzan los actos a las 09.00 horas con dianas y alboradas. A las 14.30 horas habrá degustación de callos y sesión vermú larga con la orquesta Finisterre y DJ Eno.

El miércoles 22 habrá misa a las 19.00 horas seguida de procesión a las 20.00 horas.

—-Fiesta gastronómica “ do lisco”que se celebra el domingo 19 en la parroquia de Doso. Los asistentes al evento podrán disfrutar a partir de las 13.00 horas en el Local Social de un xantar con un delicioso menú a base de paella, liscos y chorizos con cachelos, agua, vino, postre y café.

Habrá sesión vermú a las 13.00 horas y baile de tarde, tras la comida, amenizados por Ángel Abad.

En As Pontes

-El domingo, día 19, de 16.30 a 19.30 horas se celebra en A Casa do Mel de Goente una nueva jornada dedicada a las abejas. El programa de actividades se llevará a cabo en horario de tarde y consistirá en varios obradoiros y talleres infantiles digiridos a niños y niñas a partir de 3 años.

En As Somozas

El sábado, día 18, se celebra la Romería de San Isidro.. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de bendición de caballos y sesión vermú con el Dúo Venus y Tocata Xou. A continuación habrá xantar popular a un precio de 25 euros (empanada, callos, jarrete, queso con membrillo, proia, café y chupito). El precio de 8 a 12 año será de 15 euros y gratis hasta los 8 años.

La sesión de tarde estará amenizada por el Dúo Venus y Los Coleguitas.

En Fene

Viernes 17 , comienza la Festa dos Santos en la parroquia de Perlío, con una gran verbena a cargo de la orquesta Anta y grupo Assia.

Sábado 18, a las 8.00 de la mañana una tirada de bombas de palenque anunciará el inicio de los festejos. A continuación darán inicio las tocatas y alboradas, y el pasacalles que estará amenizado por el grupo de gaitas Os Feneses.

A partir de las 14.30 horas con la sesión vermú amenizada por el grupo Acherizados, formación que además animará la verbena de la noche junto a la orquesta Tango.

Domingo 19, el día de fiesta dará comienzo a las 08.00 horas con una tirada de bombas de palenque. Durante la mañana habrá tocatas y alboradas y pasacalles con la formación Os Feneses.

A las 12.30 horas tendrá lugar la función religiosa con procesión y a las 14.30 horas dará inicio la sesión vermú con los grupos Sintron Nin Son y Perfecto Imperfecto. A continuación dará inicio la comida con mejillones, jamón y sidra a precios populares.

Por la tarde, comenzará la Festa do Neno.

En Moeche

–El Local Social de Pereiro (San Xurxo), acogerá la celebración de la Foliada Irmandiña hoy jueves 16 a las 21.30 horas, con presentación de la 45 edición del Festival Irmandiño.

Durante el evento también se celebrará un concurso de tortillas con regalo para la persona ganadora.

En Ortigueira

La parroquia de Céltigos celebra la fiesta en honor a la Virxe da Caridade.

Viernes 17, comienzan las fiestas con una gran tirada de 21 bombas de palenque. Por la noche, a las 20.00 horas, tendrá lugar una gran churrascada amenizada por el dúo Venus y DJ Pana.

Sábado 18, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de sesión de fuegos. Al finalizar, a las 14.00 horas, comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta Galaxia, formación que además animará la verbena de la noche desde las 22.30 horas junto al dúo Estrellas.

Domingo 19, comienza la jornada a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne, seguida de a las 14.00 horas de la tirada de fuegos. Al finalizar, sesión vermú a cargo del dúo Estrellas.

En Pontedeume

–Viernes 17 de Mayo, comienza la fiesta en la parroquia de Ombre, en honor al Espíritu Santo.A las 21.00 horas con la celebración de una gran churrascada donde los presentes podrán degustar un menú compuesto por churrasco, liscos, criollo, pan, vino y postre. A continuación, las orquestas Panamá y Saudade animarán la verbena.

Sábado 18, a las 9.00 horas habrá dianas y alboradas amenizada por un grupo de gaiteiros. La sesión vermú estará a cargo del grupo Pasión.

Por la noche, a las 23.00 horas, los presentes podrán disfrutar de una gran verbena con el grupo Pasión y la orquesta Miramar.

Domingo 19, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne y acto seguido dará comienzo la sesión vermú animada por el grupo Maracuyá.

En Vilarmaior

—El domingo 19, tendrá lugar la XXXV Feira das Flores o también popularmente conocida como A Feira do Tres. A lo largo de toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar con espectáculos, concursos, exposiciones y exhibiciones.

A las 10.30 horas, inauguración de la feria a cargo de D. Jacobo Pérez y a continuación apertura de las inscripciones para el concurso de cans y apertura de las exposiciones florales, artesanales y agroalimentarias.

A las 10.45 horas comenzará el Concurso de Cabalos de Andadura y a las 11.45 horas el Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas Cruzados. A las 12.30 horas habrá pasacalles con el grupo folclórico Virxe da Cela.

A las 14.00 horas tendrá lugar la comida en la Feira con pulpo y churrasco.

A las 15.30 horas, apertura de las inscripciones en el concurso de cans y media hora más tarde entrega de premios y trofeos del Concurso de Andadura y cruzados, con trofeos a los cuatro clasificados de cada categoría.

A las 16.30 horas se celebrará el Concurso de Cans en las siguientes modalidades; Caza (pelo), Caza (Pluma), Compañía y Cachorros. A las 17.30 horas, entrega de premios en las diferentes modalidades.

El Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Galega será a partir de las 18.00 horas y a las 18.45 horas, entrega de premios en las distintas categorías. A las 19.00 horas se celebrará una Exhibición de Doma con caballos de Pura Raza Galega . A las 20.00 horas la feria llegará a su fin.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

–El Centro Cultural Torrente Ballester acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav continuarán las visitas guiadas gratuitas al museo,con un recorrido por la primera planta con el título “Un Arsenal ilustrado”, el Día das Letras Galegas, 17 de mayo, con “Unha historia da construción naval”, ésta por la planta baja y en gallego.

Al día siguiente, el 18, se celebra el Día Internacional de los Museos y con este motivo durante todo el día habrá jornada de puertas abiertas, de manera que las personas interesadas pueden conocer la colección expuesta en Herrerías de manera gratuita.

–En la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha organizado un programa de visitas guiadas para público familiar a su nueva exposición en la Sede Afundación de Ferrol, «Comedy Wildlife».

Serán hoy día 16 y el 30 de mayo, a las 19.00 h, y es necesario inscribirse en este formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI2lXtdjvSfA9cpnU-WR9cJIwzXmPBK0civZxT2-PAGKWnw/viewform?pli=1

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

-En la sala “Curuxeiras” del Puerto de Ferrol exposición «La Vespa en Ferrol» que abrirá al público hoy martes a las 12:00 horas. Se podrá visitar hasta el próximo 21 de mayo.

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura estrena exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

En Mañón

Durante todo el mes de Mayo tiene lugar una exposición dedicada a Luisa Villalta en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

