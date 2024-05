Rivas anima empregar o desvío de Marqués de Santa Cruz para disipalo tráfico no centro de Ferrol

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, asistiu a unha nova reunión de coordinación co Concello de Ferrol as entidades veciñais e Navantia para comprobar e analizar o desenvolvemento das obras de humanización da Avenida das Pías e preparar os novos desvíos de tráfico de cara ao verán.

Nesta xuntanza, que dá continuidade aos encontros de traballo mantidos en marzo e en abril e que responde ao compromiso de diálogo entre administracións promovido desde o Goberno, repasáronse fitos como a recente posta en servizo da rúa que conecta os barrios de Caranza e O Bertón, dando continuidade á rúa Telleiras ata a FE-13, ou o corte da coñecida como estrada da Trincheira (FE-11) e que, como apuntou María Rivas, “no rexistrou incidencias relevantes no tráfico, nin tan sequera en horas punta”.

Precisamente, os desvíos habilitados na rúa Marqués de Santa Cruz centraron boa parte da reunión. Neste sentido, anunciou que a dirección de obra modificará, a finais desta semana, o desvío peonil, que pasará a estar adxacente á nova glorieta, na que se repararán os danos no firme provocados polo mal tempo.

Tamén se acordou coa Policía Local e o Concello reforzar a sinalización para potenciar o uso do desvío, polo que xa pasaron 14.000 vehículos nos 15 días que leva en servizo e que permite desconxestionar o tráfico no centro de Ferrol.

Á finalización da reunión, a subdelegada avanzou que, de cara ao verán, estarán en servizo tanto a Avenida de Marqués de Santa Cruz como a estrada da Trincheira (FE-11) e habilitaranse desvíos rodados e peonís para proceder á demolición do paso inferior da rúa Nova de Caranza, programado para antes do inicio do período escola.

María Rivas sinalou que a transformación da zona “está a ser moi ben valorada pola veciñanza, que comproba como se humaniza Ferrol” e que permitiu, entre outros fitos, a eliminación do viaduto da rúa Marqués de Santa Cruz, “moi próxima ao mar e que agora ten un atractivo urbano moi diferente”.

A subdelegada aproveitou para lembrar que, desde o pasado mes de abril está operativa unha oficina de atención á cidadanía na rúa Venezuela na que, en horario de 9 a 14 e de 16 a 19 horas de luns a venres, a veciñanza pode solicitar información ou ben presentar queixas ou suxestións relativas ás obras. Ademais, apuntou, para a mesma finalidade habilitouse tamén un correo electrónico (ferrol@eptisa.com) e unha liña telefónica (981318684).

Remodelación da avenida das Pías

A remodelación e humanización da avenida das Pías transformará a fisionomía da principal entrada da cidade, creando un bulevar de máis dun quilómetro de lonxitude e conectando ao mesmo nivel os barrios da contorna. Esta actuación está incluída no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

A subdelegada lembrou que o pasado mes de marzo, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible anunciou un incremento do orzamento inicial nun 20% para asumir unha mellora na execución desta obra. En total, serán 11 millóns de euros, 1,7 M€ máis que o orzamento anterior, para mellorar esta actuación “e levala a cabo coas menores molestias posibles”.