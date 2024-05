Agenda zona norte- 13 de mayo 2024

—-Quedan 232 días para finalizar el año.

—–LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

San Pedro Regalado (Patrono de Valladolid) y San Servacio.

—-TAL DIA COMO HOY

-(1714)-Es aprobada por el Rey Felipe V la Fundación de la Real Academia Española de la Lengua.

-(1803)-Nació en Ferrol José Mac Crohon y Blake. Político y militar español, diputado , senador, ministro interino de Guerra, titular de Marina, gobernador colonial de Santiago de Cuba, teniente general del Ejército y Director General de la Guardia Civil.

-(1917)- Tres pastorcillos portugueses dicen haber visto a la Virgen del Rosario en una cueva de la sierra de la Estrella, origen de la devoción a Nuestra Señora de Fátima.

-(1977)- La dirigente comunista Dolores Ibarruri, la Pasionaria, regresa a Madrid tras 38 años de exilio.

-(1981)-En la Plaza de San Pedro (en la Ciudad del Vaticano), el terrorista turco Mehmet Ali Ağca atenta contra el Papa San Juan Pablo II.Poco tiempo después el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo.

-(1982)-En el Santuario de Fátima (Portugal), el Papa San Juan Pablo II sufre un nuevo atentado a manos del sacerdote católico español anticomunista Juan Fernández Krohn, quien afirma que el Papa polaco era modernista y comunista.

-(2000)- San Juan Pablo II beatifica en Fátima (Portugal) a los pastorcillos Francisco y Jacinta.

-(2017)- El Papa Francisco proclama santos en Fátima (Portugal) a los pastorcillos Jacinta y Francisco.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día nublado. Habrá una temperatura máxima de 18 º y una mínima de 16º. Lluvia probable 0 %. Humedad 79%. Viento, 21 km/h.

—-UNIDAD DE DONACIÓN DE SANGRE

–La unidad móvil de donación de sangre se encuentra hoy en Pontedeume, en la Alameda de Raxoi. De 10.00 a 14.30 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

—-“MAYO SOLIDARIO

La campaña ‘Mayo Solidario’ de Gadis se extenderá hasta el 1 de junio a lo largo de 201 supermercados situados en Galicia y Castilla y León, entre ellos los de Ferrol.. Los clientes interesados podrán aportar bien alimentos no perecederos o bien una donación económica en el momento de pagar su compra. Serán entregados al Banco de Alimentos

Entre los alimentos más demandados están legumbres, leche, arroz, aceite, conservas y cereales.

—-EN EL CONCELLO

9.30h.- Pleno extraordinario.

10.00h.- Junta de Gobierno local.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa de los asuntos tratados en la XGL. (Salón de recepciones).

12.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe al General Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, Juan Francisco Arrazola Martínez, con motivo de la despedida en su cargo.

16.00h a 20.00h Parque de educación vial con motivo de la Semana de seguridad vial. (Rúa Colombia).

18.00h.- Pleno de la Mancomunidad.

—-INFO DIOCESANA

–Encuentro del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos con el voluntariado de la iniciativa «Amigos del Señor», en Magdalena 153

—-EN LO CULTURAL

–El miércoles 15 de mayo, se celebrará, a las 19 h, en el salón de actos del Antiguo Hospicio Municipal de Ferrol,calle Méndez Núñez, la presentación de «50 aniversario Fuxan os Ventos. Quiso o paxaro posar na póla o seu chío», de Mero Iglesias. Acompañando al autor, participarán Bernardo Máiz, historiador; Xoán Rubia, músico y cantor; y Xulio Xiz, periodista. Contará con la interpretación musical del grupo de gaitas «O lado escuro» de Ferrol..

—-EN LO DEPORTIVO SEMANAL

–En Ferrol

–El viernes, día 17 el O Parrulo Ferrol juega la final de la Copa Galicia , a las 12.30 horas ante el Noia Portus Apóstoli, en el pabellón “Agustín Mourís” en Noia.

–El Racing de Ferrol visita al Real Zaragoza el domingo, día 19, a las 21 horas en el estadio de La Romareda.

–Nueva edición de la carrera solidaria que tendrá lugar el sábado 18. La carrera reunirá a corredores de todas las edades que competirán en diversas modalidades; peques, de sub 8 a sub 23, senior y master A, B, C y D.

El punto de salida y meta estará ubicado en la Praza de Armas.

A partir de las 20.00 horas saldrán los participantes de las categorías menores y a las 21.00 horas los corredores de la absoluta, que deberán completar un circuito de 5 kilómetros.

La modalidad absoluta tendrán un coste de inscripción de 5 euros, el resto de categorías serán de inscripción gratuita.

En Ares

–Prueba de ciclismo enduro que se disputará en el municipio de Ares, organizada por Pulpeiros Mugados, y que forma parte del calendario de la Copa de España BTT Enduro.

El Montefaro Enduro Race se celebrará en superficie de montes y constará de 5 tramos de enlace con 5 tramos cronometrados.

En la jornada del sábado 18 de Mayo se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y recogida de dorsales en la oficina permanente de la carrera ubicada en el Parque Rosalía de Castro de 16.00 a 20.30 horas.

Será el domingo 19 a partir de las 8.30 horas cuando se dispute el enduro.

Las categorías de la carrera serán: Élite, Sub23, Junior, Cadete, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60 y Enduro. También habrá categoría amateur y eléctrica.

LETRAS GALEGAS EN LA ZONA NORTE

Distintas localidades de la zona norte celebran el Día das Letras Galegas, dedicado este año a Luisa Villalta.

-En Ares

—Jueves 16, a las 20.00 horas en “As Alianzas” se podrá disfrutar con el espectáculo multidisciplinar Indóciles, proyecto que acerca al público la figura y obra de Luisa Villalta.

Sábado 18, a las 12.00 horas en la rúa Solín al lado del bar Estuau (paseo marítimo)se presentará el libro Os Afogados, Premio Illa Nova de Narrativa 2023. El autor Pablo Rañales “en conversa” con Alma Barrón, concelleira de Cultura.

—-Domingo 19, por la mañana ruta literaria teatralizada “Camiños das letras” (6 km) por las parroquias de Camouco y Limodre. Organiza la agrupacion instrutiva de Camouco. Punto de encuentro la AVV de Limodre (Fene)

-En Fene

—-Martes 14 , comienzan las jornadas dedicadas a las Letras Galegas en la A.C.D.R. Liga de Amigos de Barallobre, con «Luisa Villalta, presentada por el alumnado del IES de Fene». Vida y obra.

Miércoles 15, se realizará una visita a la horta de Pepe de Maniños con salida desde la Liga de Amigos a las 17.00 horas.

Jueves 16, a las 19.30 horas actuará la Rondalla Os Trovadores de Ares.

Viernes 17, a las 19.00 horas se podrá disfrutar con la música de Grupo de Canto da Sociedade y Grupo de Música Tradicional Arnela de Carral.

-En Mañón

-Jueves 16, a las 19.00 horas en el Centro Sociocomunitario de O Barqueiro se llevará a cabo la proyección de la película A lingua das bolboretas.

Viernes 17, a las 19.00 horas en el Centro Sociocomunitario de O Barqueiro tendrá lugar la presentación del libro “Mundo do mar no concello de Mañón”.

Durante todo el mes de Mayo tendrá lugar una exposición dedicada a Luisa Villalta en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–El Local Social de Esmelle acogerá la celebración de la pre fiesta de San Xoán el sábado 18 . Los actos comenzarán a las 11.00 horas con la ruta BTT. A las 13.30 horas habrá sesión vermú amenizada por Alex y a las 14.15 horas se presentará el cartel de San Xoán 2024. A las 14.30 horas comenzará la comida.

A las 19.00 horas habrá música gallega con Toxos e Froles y a las 20.30 horas degustación de liscos. A las 21.30 horas comenzará la verbena animada por Alex.

Habrá hinchables para los niños/as y sorteo de regalos durante todo el día.

En Narón

–Fiestas en honor a Santa Rita en la parroquia de Xubia,

Jueves 16, a las 22.30 horas comenzará la verbena a cargo del grupo La Bamba y los DJs Federato y Wenry.

Viernes 17, comenzará la jornada de fiesta a las 9.00 horas con dianas y alboradas por las calles de la parroquia a cargo de Ábregos do Couto. A las 14.30 horas dará inicio la sesión vermú amenizada por el dúo D´Vicio.

Llegada la noche, gran verbena animada por D´Vicio y Zona Zero.

Sábado 18, a las 9.00 horas habrá dianas y alboradas a cargo de Ábregos do Couto. A las 14.30 horas los asistentes podrán disfrutar con la sesión vermú de la mano del grupo Unión y Fuerza, formación que también animará la verbena junto a la orquesta Los Satélites.

Domingo 19, comienzan los actos a las 09.00 horas con dianas y alboradas. A las 14.30 horas habrá degustación de callos y sesión vermú larga con la orquesta Finisterre y DJ Eno.

El miércoles 22 habrá misa a las 19.00 horas seguida de procesión a las 20.00 horas.

—-Fiesta gastronómica “ do lisco”que se celebra el domingo 19 en la parroquia de Doso. Los asistentes al evento podrán disfrutar a partir de las 13.00 horas en el Local Social de un xantar con un delicioso menú a base de paella, liscos y chorizos con cachelos, agua, vino, postre y café.

Habrá sesión vermú a las 13.00 horas y baile de tarde, tras la comida, amenizados por Ángel Abad.

En As Pontes

-El domingo, día 19, de 16.30 a 19.30 horas se celebra en A Casa do Mel de Goente una nueva jornada dedicada a las abejas. El programa de actividades se llevará a cabo en horario de tarde y consistirá en varios obradoiros y talleres infantiles digiridos a niños y niñas a partir de 3 años.

En As Somozas

El sábado, día 18, se celebra la Romería de San Isidro.. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de bendición de caballos y sesión vermú con el Dúo Venus y Tocata Xou. A continuación habrá xantar popular a un precio de 25 euros (empanada, callos, jarrete, queso con membrillo, proia, café y chupito). El precio de 8 a 12 año será de 15 euros y gratis hasta los 8 años.

La sesión de tarde estará amenizada por el Dúo Venus y Los Coleguitas.

En Fene

Viernes 17 , comienza la Festa dos Santos en la parroquia de Perlío, con una gran verbena a cargo de la orquesta Anta y grupo Assia.

Sábado 18, a las 8.00 de la mañana una tirada de bombas de palenque anunciará el inicio de los festejos. A continuación darán inicio las tocatas y alboradas, y el pasacalles que estará amenizado por el grupo de gaitas Os Feneses.

A partir de las 14.30 horas con la sesión vermú amenizada por el grupo Acherizados, formación que además animará la verbena de la noche junto a la orquesta Tango.

Domingo 19, el día de fiesta dará comienzo a las 08.00 horas con una tirada de bombas de palenque. Durante la mañana habrá tocatas y alboradas y pasacalles con la formación Os Feneses.

A las 12.30 horas tendrá lugar la función religiosa con procesión y a las 14.30 horas dará inicio la sesión vermú con los grupos Sintron Nin Son y Perfecto Imperfecto. A continuación dará inicio la comida con mejillones, jamón y sidra a precios populares.

Por la tarde, comenzará la Festa do Neno.

En Moeche

–El Local Social de Pereiro (San Xurxo), acogerá la celebración de la Foliada Irmandiña el jueves 16 a las 21.30 horas, con presentación de la 45 edición del Festival Irmandiño.

Durante el evento también se celebrará un concurso de tortillas con regalo para la persona ganadora.

En Ortigueira

La parroquia de Céltigos celebra la fiesta en honor a la Virxe da Caridade.

Viernes 17, comienzan las fiestas con una gran tirada de 21 bombas de palenque. Por la noche, a las 20.00 horas, tendrá lugar una gran churrascada amenizada por el dúo Venus y DJ Pana.

Sábado 18, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de sesión de fuegos. Al finalizar, a las 14.00 horas, comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta Galaxia, formación que además animará la verbena de la noche desde las 22.30 horas junto al dúo Estrellas.

Domingo 19, comienza la jornada a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne, seguida de a las 14.00 horas de la tirada de fuegos. Al finalizar, sesión vermú a cargo del dúo Estrellas.

En Pontedeume

–Viernes 17, comienza la fiesta en la parroquia de Ombre, en honor al Espíritu Santo.A las 21.00 horas con la celebración de una gran churrascada donde los presentes podrán degustar un menú compuesto por churrasco, liscos, criollo, pan, vino y postre. A continuación, las orquestas Panamá y Saudade animarán la verbena.

Sábado 18, a las 9.00 horas habrá dianas y alboradas amenizada por un grupo de gaiteiros. La sesión vermú estará a cargo del grupo Pasión.

Por la noche, a las 23.00 horas, los presentes podrán disfrutar de una gran verbena con el grupo Pasión y la orquesta Miramar.

Domingo 19, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne y acto seguido dará comienzo la sesión vermú animada por el grupo Maracuyá.

En Vilarmaior

—El domingo 19, tendrá lugar la XXXV Feira das Flores o también popularmente conocida como A Feira do Tres. A lo largo de toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar con espectáculos, concursos, exposiciones y exhibiciones.

A las 10.30 horas, inauguración de la feria a cargo de D. Jacobo Pérez y a continuación apertura de las inscripciones para el concurso de cans y apertura de las exposiciones florales, artesanales y agroalimentarias.

A las 10.45 horas comenzará el Concurso de Cabalos de Andadura y a las 11.45 horas el Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas Cruzados. A las 12.30 horas habrá pasacalles con el grupo folclórico Virxe da Cela.

A las 14.00 horas tendrá lugar la comida en la Feira con pulpo y churrasco.

A las 15.30 horas, apertura de las inscripciones en el concurso de cans y media hora más tarde entrega de premios y trofeos del Concurso de Andadura y cruzados, con trofeos a los cuatro clasificados de cada categoría.

A las 16.30 horas se celebrará el Concurso de Cans en las siguientes modalidades; Caza (pelo), Caza (Pluma), Compañía y Cachorros. A las 17.30 horas, entrega de premios en las diferentes modalidades.

El Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Galega será a partir de las 18.00 horas y a las 18.45 horas, entrega de premios en las distintas categorías. A las 19.00 horas se celebrará una Exhibición de Doma con caballos de Pura Raza Galega . A las 20.00 horas la feria llegará a su fin.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

–El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav continuarán las visitas guiadas gratuitas al museo, la primera de ellas el sábado 11 con un recorrido por la primera planta con el título “Un Arsenal ilustrado”, y la segunda el Día das Letras Galegas, 17 de mayo, con “Unha historia da construción naval”, ésta por la planta baja y en gallego. Al día siguiente, el 18, se celebra el Día Internacional de los Museos y con este motivo durante todo el día habrá jornada de puertas abiertas, de manera que las personas interesadas pueden conocer la colección expuesta en Herrerías de manera gratuita.

–En la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura estrena exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

–Museo do Humor Xaquín Marín. Miércoles, día15, a las 18.00 horas, Obradoiro de banda diseñada a cargo del dibujante Santy Gutiérrez

En Mañón

Durante todo el mes de Mayo tiene lugar una exposición dedicada a Luisa Villalta en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

LA RECETA DEL DÍA

Garbanzos con calamares

Es una receta rápida y fácil de cocinar en la que los ingredientes principales son calamares frescos (se pueden congelar con tripa) y un frasco de garbanzos cocidos.

Ingredientes.-Para 2 personas. 1 Calamar grande; 1 cebolla; 1 tomate; 1 diente de ajo; 1 pimiento rojo;1 frasco de garbanzos cocidos; caldo de pescado o fumet (Brik).

Preparación.-Cortamos el calamar en trocitos,picando el cuerpo en aros o anillas, las aletas en trozos pequeños y dejando los tentáculos enteros porque dan un toque original a la presentación.

Hacemos un sofrito. Picamos la cebolla, ajo, pimiento y tomate y los sofreimos en una o dos cucharas de aceite de oliva. Cuando está hecho, incorporamos los calamares mezclando todos los ingredientes y dejando que se cocinen durante 5 ó 6 minutos. Añadimos entonces los garbanzos muy lavados para quitar el líquido de expedición de la conserva y añadimos el caldo de pescado en cantidad suficiente para cubrir y un poco más.

Dejamos que el guiso se cocine otros diez minutos y probamos para rectificar de sal si fuera necesario. Una vez terminado el plato, nadie sabrá lo fácil y rápido que lo hemos hecho porque el sabor es realmente estupendo.