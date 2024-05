En un complicado encuentro el Racing de Ferrol vence al AD Alcorcón (2-1)

Carlox Román.

Sintiendo Ferrol como algo muy nuestro, queriéndolo como Ciudad, sintiéndolo como buenos ferrolanos, amén de los muchos vecinos de la extensa comarca, la temporada de nuestro querido Racing ha sido buena e incluso diría que «más que buena«. Y nos consta, sobre todo a las adictas Peñas, que son, entre otros, los que mantienen el espíritu racinguista, apoyando al primer equipo, arrimando el hombro, estimulando con su presencia en los desplazamientos, siempre con un santo y seña por delante y como bandera: ayudar a mantener con fuerza al primer Club de la ciudad.

Algo que supe ya de muy temprano, de mi primera juventud, cuando me cortaba el pelo en la barbería del recordado Vituco, entrañable aficionado, forofo y siempre seguidor con emoción del Racing y lo recuerdo como presidente de la peña LOS FOROFOS –no podía tener mejor calificativo– donde escuchándolo, con emoción, me contaba y le contaba a su clientela, todos los entresijos, alineaciones, nuevos fichajes… sufriendo y alegrándose de los vaivenes y vicisitudes del querido Racing, y me solía decir, «que en el fútbol, todo menos dormir«…y tener esperanza siempre.

Y eso es lo que ha pasado hoy, en una tarde soleada, con plena calor aportada por esa incondicional afición y repetimos cargada de color verde esperanza, que con esta victoria, nos afianza a proseguir en ello.

ANULADO GOL Y FUTBOL DE TANTEO

Y salió bien el conjunto de Parralo, con buena colocación, presionando, con iniciativa, rapidez de movimiento y jugando hacia adelante. Y en este sentido precisamente ya a los 12 minutos, en un córner a favor del Racing, el infatigable Jon García, de fuerte cabezazo, colocaría el balón en el fondo de la red, con la desilusión de su anulación, por lo visto, por un bloqueo… que uno no ha visto por ningún lado, siguiendo en este sentido la presión constante de los jugadores verdes, buscando el centro del área, produciéndose a los 38´una entrada dura, en el tobillo, de Chema Rodríguez, al inteligente jugador Nico Serrano, que el árbitro pita tarjeta amarilla, para más tarde, en revisión, sería la tarjeta roja, con expulsión del jugador del Alcorcón, que quedaría en inferioridad numérica.

GOLAZOS DE SEÑÉ y NICO SERRANO

Se esperaba un segundo tiempo favorable al conjunto racinguista, especialmente al dar entrada a Héber, Manu Justo y Señé…. y efectivamente, como resultado posiblemente de esta fresca entrada, sería a los 63´cuando el talentoso y ágil Señé, aprovechando un excelente centro de Héber, de forma extraordinaria y sobre la marcha, de viso de delantero puro, colocaría un imparable «golazo» que levantaría a la afición toda en gritos de Racing-Racing…

Un esperado gol, que a la contra, produciría una intensa presión del Alcorcón, ya en partido abierto, -con tiros de Mosquera, Chiki, Sousa…–y a la contra viéndose una cierta bajada y relajamiento de los jugadores verdes, produciéndose precisamente por situación, que a los 82´Javi Pèrez, tras driblar al siempre sólido defensa Jon García, –pero en error en esta ocasión– colocaría el balón en la fondo de la red, empatando el encuentro (1-1). Algo que a la contra le ocurriría al Alcorcón, ya que a los 85´ en continuada presión de los jugadores verdes, en busca del triunfo, daría ocasión al combativo, sólido y completo, Niko Serrano, –para que en error del defensa Víctor–, a boca de jarro, colocaría el 2-1, favorable al conjunto verde, y dándole así los 57 puntos favorables para poder seguir llenos de esperanza e ilusión, de cara al play-off, ese escalón superior que todo buen aficionado quiere para el Racing y que no dudamos seguirán en ese viejo himno, con letra del recordado Francisco Sarachaga y música del P. Javier Méndez que nos dice, entre otros, «Adelante con garra y coraje/ pundonor y ambición de triunfar/para orgullo del fiel racinguismo/para honor del deporte local/…»

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol.-Cantero; Cubero, Jon García, D. Castro (Clemente, 45´) , Brais Martínez; Bernal, Álex López (Señé, 58´), Chuca (Heber, 58´); Nico Serrano, Iker Losada (Manzanara, 86´) y Álvaro Giménez (Justo, 58´) .

AD Alcorcón.-Jesús Ruiz; Iago López, Javi Castro (Obi, 89´), Chema R., Quintillà; Víctor García, Javi Pérez, Mosquera (Fede Vico, 76´), Jacobo; Marciano (Addai, 53´) y Chiki (Dyego Sousa, 76´).

Goles.-1-0,Señé (62´); 1-1, Javi Pérez (81´); 2-1, Nico Serrano (84´).

Árbitro.-Germán Cid Camacho, segoviano, del comité castellano-leonés. Mostró tarjeta amarilla y seguidamente tras consulta con el Var expulsó con roja directa a Chema R. (min 43´) del Alcorcón.

Incidencias.-Partido jugado en el estadio municipal de A Malata con asistencia de 6.018 espectadores.

Los jugadores de ambos equipos y el equipo arbitral posaron tras la pancarta recordando que en la jornada de este domingo se celebra el “Día internacional de la Fibromialgia”.

Momentos después se guardó un minuto de silencio ante el fallecimiento de los ex jugadores racinguistas Roberto López García y Julio Nogueira Fernández; así por la muerte, este viernes, del joven Aitor Corujo Bouza, vecino de Neda y jugador del Aldebarán, abonado del Racing de Ferrol.

Durante la mañana y mediodía de este sábado las calles del centro de la ciudad especialmente Real y Magdalena se vieron “ocupadas” por los aficionados racinguistas, como prolegómeno del encuentro.

