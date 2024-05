TEGA aclara al «líder socialista» su crítica a la obra de la piscina do Couto

O grupo de goberno lamenta o profundo descoñecemento do líder e presidente do grupo socialista de Narón sobre o estado e procedemento das obras da piscina do Couto.

Nun comunicado sinalan en respota a unha nota emitida polo que se denomina «presidente do grupo e lider socialista«, Jorge Ulla, que ao respecto das obras da piscina do Couto «, explicarlle que a empresa adxudicataria tiña de prazo de execucn ata o mes de abril pero solicitou unha prórroga ata outubro deste ano que a dirección de obra entende xustificada e que a maiores está contemplada, como debería saber, na Lei de contratos do sector público, non tendo nada que ver a evolución dos traballos con xestión algunha.

Aclarar tamén que a día de hoxe a obra non ten sobrecuste algún para o Concello.

Hai que lamentar ao mesmo tempo que o socialista continúe apostando por privar ás veciñas e veciños do Couto dunhas instalacións que permitirán ampliar servizos deportivos na zona rural da cidade».

A demanda de Jorge Ulla

O comunicado enviado aos medios en principio polo grupo socialista do concello inda que está pernsoalizado por Jorge Ulla, indica que «El grupo municipal do PSdG-PSOE lamenta que la falta de

gestión del gobierno de Marián Ferreiro prive a los vecinos y vecinas de Narón del disfrute

de una piscina de verano este año.

Jorge Ulla manifiesta que “La piscina de O Couto fue una promesa electoral de Terra Galega en las elecciones del año 2019 y cinco años después aún no es una realidad.

Lamentamos que la gestión del gobierno de Marián Ferreiro que primero por una licitación desierta y después por la caducidad de la partida presupuestaria, priven a los vecinos y vecinas de Narón del disfrute un año más de la piscina de verano ya que la fecha prevista de finalización de la obra se sitúa en octubre de este año”.

«El presidente del grupo socialista Jorge Ulla señala que seguimos defendiendo que la ubicación de la piscina de verano no debería ser en O Couto y sí en Xubia por razones históricas, demográficas, comerciales y de accesibilidad, pero además, criticamos que una de las razones esgrimidas por los grupos de TeGa y BNG para rechazar nuestra moción de traslado a Xubia, era el retraso que ocasionaría la nueva licitación que impediría la inauguración este verano. Lamentamos que el tiempo nos haya dado la razón”.

«Por último, el líder socialista muestra su preocupación por el coste de la obra y el posible encarecimiento de la misma por el retraso en su ejecución».