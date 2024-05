O CPI de San Sadurniño celebra medio século de vida

Foi en decembro de 1973 cando se inauguraron unhas instalacións que recollerían e acollerían o alumnado de todo San Sadurniño para cursar aquela incipiente EXB pola que se rexeu o sistema educativo estatal durante dúas décadas. Para conmemorar os 50 anos daquel primeiro curso, e do centro, a ANPA organizou un xantar popular que terá lugar no patio cuberto das instalacións o próximo 8 de xuño.

Os tíckets para este aniversario (que tamén será escusa para o reencontro do alumnado de distintas épocas) poden mercarse até o 31 de maio na Libraría Brétema.

A Asociación de Pais publicou hai uns días o cartel anunciador da cita, na que se servirá un menú a base de entrantes, ibéricos, croquetas caseiras, lagostinos e empanada, tenreira asada con gornición e sobremesa, ademais de bebida, pan e café.

O prezo do prato son 30€, aínda que tamén haberá unha opción infantil a 15 euros para menores de 13 anos. Ademais do xantar, que arrancará ás 14:00h do sábado 8 de xuño, durante a tarde e o serán tamén haberá unha actuación musical.

O evento está aberto a calquera persoa que queira anotarse collendo tícket na Libraría Brétema antes da fin deste mes de maio, aínda que seguramente serán os antigos alumnos e o profesorado de antes e agora quen máis desfruten dun reencontro que, segundo a ANPA, está organizado «para recordar vellos tempos e celebrar o 50 aniversario do noso cole».

Desde o 10 de decembro de 1973

Para coñecer a historia completa do que hoxe é CPI recomendamos acudir á web Fálame de San Sadurniño, onde se pode ler un pequeno artigo cheo de referencias ás orixes e a evolución do centro de ensino inaugurado o 10 de decembro de 1973.

«O flamante colexio de EXB» abriu as súas portas sendo alcalde Santiago Secada, aínda que a súa construción fora «unha teima persoal do anterior alcalde Ángel Gavín (1964-1971)», quen, segundo se relata en Fálame, «propúxose mercar 10.000 metros cadrados de terreo ao carón do concello para edificar un grupo escolar pioneiro que agrupase as deficientes escolas unitarias que salpicaban o disperso territorio de San Sadurniño. Unha escola con comedores, transporte escolar e espazo para actividades deportivas que puidera ser ampliado e mellorado ao longo do tempo».

A solicitude do novo centro presentouse o 5 de febreiro de 1966 e investíronse os tres anos seguintes na obtención dos terreos, completada en 1969. A construción arrancou en 1971, tal e como se desprende da información publicada en Fálame de San Sadurnuiño, e «tras dous anos en obras, inaugurábase o Colexio público de San Sadurniño. O primeiro director foi Jesús Ramos Fernández que tamén era concelleiro na corporación municipal de Santiago Secada».

O 23 de abril de 1992 inaugurouse o pavillón polideportivo cuberto que permitirá a práctica de calquera deporte e será cancha do equipo de voleibol local, promovido polo mestre Manolo Seco primeiro como actividade escolar e, desde ese mesmo ano, como club. O outro fito histórico importante foi a conversión do centro en CPI, despois dun longo e conflitivo proceso durante os anos 1996-1998.