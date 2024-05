El Café Candelas O Parrulo “B” cae ante la SD Xove

Día duro para el Café Candelas O Parrulo “B” tras caer por 2-4 ante la SD Xove, en la 29ª jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la mañana de este domingo 5, en el pabellón de A Malata.

El partido era muy intenso y disputado desde el primer momento, de ida y vuelta en cada de unas las dos áreas, con la SD Xove dando el primer aviso a los pocos segundos con un tiro de Rubén F. a media altura en una internada en el área y, segundos después, respondían los ferrolanos con un tiro de Alonso en la frontal del área que evitaba Edu con el pecho.

Los visitantes seguían llegando con peligro y Matamoros estrellaba un balón en el larguero en una vaselina desde el borde del área y la réplica del Café Candelas O Parrulo “B” llegaba con un nuevo tiro de Alonso, en esta ocasión, cruzado raso desde el borde del área que se marchaba fuera por muy poco, mientras que, al poco tiempo, Brais robaba un balón cerca del área visitante, dándosela a Pansi al segundo palo, pero este llegaba muy forzado yéndosele alto su disparo.

Los dos equipos continuaban intercambiándose ocasiones, los parrulos con un tiro cruzado de Turbi desde el borde del área que despejaría Edu y la SD Xove tenía la última del periodo en un contragolpe de Henry que despejaba Canoli con el pie en el borde del área, pero los jugadores se retiraron al descanso tal y como empezaba el partido, con 0-0 en el marcador.

El segundo tiempo no podía empezar peor para los intereses del Café Candelas O Parrulo “B”, con un gol de Christian desde el borde del área con un tiro cruzado. Se rompía la lata, pero los ferrolanos no bajaban los brazos y a los tres minutos volvían a epatar el partido con un gol de Alonso en la frontal del área por raso colocado al palo culminando una buena jugada de equipo.

Los ferrolanos pudieron darle la vuelta al electrónico en otra buena jugada al quedarse Héctor solo delante de Edu, pero el portero le adivinaba las intenciones en el área, como también Dani enviaba un balón al palo dentro del área en una jugada de saque de esquina.

De lo que pudo ser el segundo de los ferrolanos, al 1-2 de la SD Xove con un gol de Pancho culminando una buena jugada de equipo desde atrás con un gol en la frontal del área a media altura. Esto hacía daño a los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” que veían como tan solo un minuto después los visitantes repetían esta jugada y Rubén F. ampliaba distancias con el 1-3.

A pesar de estas dificultades, los ferrolanos no bajaban los brazos, buscando el gol que los volviera a meter en el partido y que no tardaba en llegar con un gran pase entrelíneas de Pansi desde el borde del área a Turbi al segundo palo, logrando regatear a Edu y anotando el 2-3. Y cerca estuvieron del empate con un tiro de Alonso al palo desde el borde del área al contragolpe, pero, nuevamente la SD Xove aprovechaba al máximo su efectividad con un gol de Iago Miguez dentro del área tras un robo en media pista.

Fer tenía que salir como portero-jugador en el Café Candelas O Parrulo “B”, con los ferrolanos generando peligro con el juego de cinco, enviando Alonso un nuevo balón al larguero.

Los visitantes se quedaban con un jugador menos, al ver su segunda amarilla Rubén F., con el Café Candelas O Parrulo “B” jugando cinco para tres durante varios momentos en ataque, pero esto solo propiciaba varios tiros a portería vacía de larga distancia de la SD Xove que no veían puerta, por lo que el cronómetro llegaba a cero y este 2-4 sería definitivo.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 26 puntos, en el 12º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, la última, el Café Candelas O Parrulo “B” visitará a los campeones ligueros del Yakart Lugo Sala, el sábado 11, a las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Lugo, donde necesitan hacer el mismo resultado que haga el Unión Arroyo ante O Esteo para lograr la permanencia, o únicamente que Unión Arroyo no puntúe en este último partido.

Café Candelas O Parrulo “B”: Canoli, Aarón, Turbi, Pansi, Alonso – también jugaron – Dani, Héctor, Fer, Brais.

SD Xove: Edu, Iago Míguez, Matamoros, Pancho, Rubén F. – también jugaron – Christian Cociña, Renato, Christian, Henry y Mini.

Árbitros: Luis Álvarez Botas y Daniel Diaz-Faes Rojo, junto con Manuel Martínez Suárez como cronometrador (Comité asturiano). Amonestaron a los locales Turbi y Dani, como a los visitantes Matamoros y Mini. Expulsaron, por doble amonestación, al visitante Rubén F.

Goles: 0-1 Christian min.21, 1-1 Alonso min.24, 1-2 Pancho min.28, 1-3 Rubén F. min.29, 2-3 Turbi min.32, 2-4 Iago Míguez min.34.

Pabellón: A Malata