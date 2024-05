Máis de 600 estudiantes participaron en Fene en las «Jornadas de Atletismo Divertido»

Un total de 611 niños de Fene participaron esta semana en una nueva edición de las Jornadas de Atletismo Divertido, organizadas por la Concejalía de Deporte para introducirlas en las diferentes modalidades del atletismo de una manera lúdica y divertida. La actividad, que inicialmente estaba prevista para desarrollarse en la pista de atletismo do Pazo -en Barallobre- se trasladó al Pabellón A Xunqueira de San Valentín por la previsión metrológica.

Los pequeños fueron organizadas en grupos para recorrer un circuito formado por seis estaciones: carrera de velocidad y vallas; salto con los pies juntos; lanzamiento de peso y precisión; lanzamiento de jabalina; salto de altitud con carrera y salto lateral tijera. En la primera de las jornadas, celebrada el jueves 2 de mayo, participó el alumnado de 1°, 2.º y 3.º de primaria de los cinco colegios feneses (CEIP O Ramo, CEIP Centieiras, CEIP Os Casais, CPI A Xunqueira y Colegio Jorge Juan de Perlío), mientras que este viernes fue el turno de las niñas y niños de 4°, 5.º y 6.º de los mismos centros.

El concejal de juventud y deporte de Fene, Adán Chao, calificó de “ éxito rotundo” esta nueva edición del Atletismo Divertido, y puso en valor el encuentro “para introducir ás nenas e nenos no atletismo e xuntar ao alumnado dos diferentes centros educativos do noso concello nunha xornada de convivencia arredor do deporte”.

De cara futuras ediciones del Atletismo Divertido, Chao avanza que desde el área de deportes que dirige trabajarán para “tratar de ampliar nunha xornada extra para facer grupos máis reducidos que permitan mellorar a rateo do alumnado participante”.

La actividad, organizada y financiada por el Ayuntamiento de Fene, cuenta con la colaboración del programa JUGAD, que asumió el transporte del alumnado desde los centros educativos hasta el lugar de celebración de las jornadas.