Emotiva ceremonia de despedida al «Mahón», presidida por el AJEMA, en Ferrol, tras su baja en la Armada

En la mañana de este jueves, día 2 de mayo ha tenido lugar en el Arsenal de Ferrol la ceremonia de dar de baja en la Armada al remolcador de altura “Mahón” (A-51) tras casi 43 años de servjcio. El acto de despedida fue presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez y asistieron antiguos comandante y dotaciones del buque.

A pesar de celebrarse el acto en una mañana fría y lluviosa, en algunos momentos del agua cayó con fuerza, ello no desmereció le emotividad de la ceremonia al despedir a un remolcador “con historia” y que siempre tuvo su base en Ferrol.

En el muelle número 2 del Arsenal, en donde estaba atracado el “Mahón” se encontraba formada una Compañía de honores, al mando del teniente de navío Guillermo Pérez Gobernado, formada por una escuadra y una sección del Arsenal, una escuadra del Tercio del Norte de la Infantería de Marina y una escuadra de la Fuerza de Acción Marítima, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte.

Asimismo se encontraba una amplia representación de la Armada formada por mandos, oficiales, suboficiales, y tropa.

En un lugar destacado también asistían algunos de los marinos que en su día fueron comandantes del “Mahón”, como lo fue el AJEMA durante los años 2.000 y 2.001; así como de antiguos miembros de su dotación.

A las doce de la mañana llegaba al muelle número dos el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez que fue recibido por el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz.

Al AJEMA se le rindieron los honores de ordenanza mientras la Unidad de Música del R¡Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional.

Seguidamente el almirante general Piñeiro Sánchez acompañado por el VA Frutos Ruiz pasó revista a la formación.

Y ya se inició el acto con una oración a cargo del capellán castrense del Arsenal, Alejandro Espíritu, por el eterno descanso de todos los miembros fallecidos del “Mahón”.

Por parte del comandante de desarme del “Mahón”, teniente de navío Carlos Peña Rivera, se pronunciaron unas palabras para resumir el historial marinero y militar del buque.

«Con el acto de hoy celebramos que finaliza la vida del remolcador de altura Mahónque comenzó por el año 1978. Su servicio a la Armada comenzó en elaño 1981

Exsten pocos actos en la vida de un buque de la Armada mas solemne y cargados de emocion que éste en el que la Bandera Nacional será arriada por última vez a bordo. con la satisfacción plena del deber cumplido tras casi cuarenta y tres años de servicio».

Tras ofrecer una serie de datos sobre la historia, la larga vida del buque y sus principales misiones y actuaciones señaló que «Toda esta historia no se hubiera podido haber conseguido sin el buen quehacer de los distintos comandantes que tuvieron el honor de mandar el Mahón y las dotaciones que los acompañaron y cuidaron, dejando constancia una vez mas que en la Armada las cosas duran más que en otros sitios.

Algunos de esos comandantes y dotaciones han querido estar presentes viniendo hoy hasta aqui para participar en el paso al retiro de nuestro querido Mahón, Espero que este sencillo acto castrense les permita rememorar experiencias y recordar con añoranza vivencias y sobre todo y lo mas importante en este tipo de buques el compañerismo y el término familia, que son dos aspectos claves siempre ligados a las dotaciones de los buques de la Armada.

No quiero olvidarme de los que estuvieron embarcados a bordo del Mahón y ya no están con nosotros. Se que allí donde estén estarán siguiendo este emotivo acto y del mismo modo les agradezco de todo corazón su entrega y sacrificio por el trabajo realizado abordo

Me gustaría añadir para terminar que el Mahón es francamente merecedor de todos los elogios posibles al finalizar sus casi cuarenta y tres años de servicio a España. Baste resumir estos con un sencillo verso de López de Vega «Rey servido y Patria honrada»

A continuación tuvo lugar el emotivo momento del último arriado en el “Mahón” de la Bandera Nacional.

Sonaba el Himno Nacional, y se rendían honores, mientras caía un fuerte chubasco.

Una vez arriada la Bandera le fue entregada por el Comandante del remolcador al Almirante del Arsenal para su custodia.

La tripulación del remolcador bajó a tierra mientras subían a bordo miembros de una guardia militar del Arsenal .

Ya finalizando, los asistentes cantaron el Himno de la Armada, a los sones de la Unidad de Música y la Fuerza desfiló ante el AJEMA y demás asistentes.

Y tras finalizar el acto el AJEMA saludó, entre otras, a la que fue tripulación del «Mahón»

MENSAJE DE LA MADRINA A GALICIA ÁRTABRA

En relación con la información que había facilitado Galicia Ártabra sobre el acto de este jueves, día 2, se recibió en la redacción el siguiente mensaje:

“Soy Victoria Florit Escrivá, la madrina de la bandera de combate del Remolcador de Altura Mahón.

A través de noticias de un hijo mío, el Capitán de Fragata de la Armada Española Guillermo Coll Florit he llegado a esta noticia publicada en Galicia Ártabra.

Aquella fecha del 29 de junio de 1986 quedó grabada en mi memoria como la más importante de mi vida política.

Para mi fue un gran honor representar a mi ciudad en un acto tan emotivo y agradezco al consistorio que me dispensara el gran honor de ser acto importante en la ceremonia.

He ido siguiendo con algo de regularidad los trabajos realizados por el remolcador durante estos años y doy gracias a Dios d que mi ahijada Bandera no haya tenido que ser usada en ningún momento del que se supone debe hacerse”.

EL REMOLCADOR “MAHÓN”

El «Mahón» siempre ha tenido su base en Ferrol, tanto en los muelles del Arsenal como en los de la Estación Naval de La Graña, está integrado en la Fuerza de Acción Marítima a cuyo frente se encuentra el capitan de fragata Javier García Yáñez.

Aunque la principal misión de este buque fue proporcionar remolque oceánico a los buques de la Armada, el “Mahón” realizó una gran diversidad de tareas en la mar, habiendo intervenido en numerosas operaciones de salvamento en la costa gallega. En 1995 fue desplegado en aguas de Terranova en el denominado “conflicto del fletán”.

En la segunda mitad de la década de los 90 se le realizaron importantes obras de modificación para mejorar su habitabilidad e implementar su capacidad para operar como patrullero, función que compatibilizó con la de remolcador de altura.

En su historial se acumulan intervenciones y colaboraciones entre las que cabe destacar la efectuada para dar escolta y apoyo al crucero de las dos carabelas y la nao, conmemorativo del V Centenario del Descubrimiento en

1991 y 1992 hasta aguas del Caribe y Antillas, atracando en los puertos de Roosevelt Road, Mayagüez y San Juan, en Puerto Rico, de Santo Domingo en la Republica Dominicana, y de Miami en EEUU.

Desempeñó además numerosas misiones de apoyo y vigilancia en la campaña del bonito, en aguas de Azores, Gran Sol y Golfo de Vizcaya en las décadas de los 90 y 2000, así como en las tareas de control y vigilancia del dispositivo

de separación del tráfico de Finisterre, con motivo del hundimiento del buque «Prestige«; en aguas del Atlántico en 2002.

Asimismo, también participó remolcando a otros buques de la Armada, y a blancos de tiro naval de superficie en diversas maniobras y ejercicios, algunas de ellas en colaboración con otros ejércitos, y principalmente en escenarios

navales tácticos, incluyendo áreas del estrecho y del archipiélago canario.

Reseña histórica

El “Mahón”, antiguo “Circus”, era en su origen, el quinto de una serie de buques de apoyo a plataformas petrolíferas construidos en 1977 en los Astilleros del Atlántico en Santander. El 1 de julio de 1981 fue dado de alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, siendo rebautizado como remolcador de altura (R.A.) “Mahón”.

El 29 de junio de 1986 el remolcador recibió su Bandera de Combate, donada por la ciudad de Maó (topónimo menorquín de “Mahón”) en una ceremonia amadrinada por Victoria Florit Escrivá, por aquel entonces concejala de esa ciudad, capital de Menorca.