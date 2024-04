As Pontes renova os convenios con Aspanaes e a Residencia A Magdalena

O Concello das Pontes renovou este lunes 22 os convenios de colaboración con Aspanaes e a residencia A Magdalena para continuar co programa educativo dirixido ao alumnado con perfil abstentista da vila.

A concelleira de Educación, Tania Pardo apunta que «con este programa, posto en marcha o ano pasado, tratamos de ofrecer un apoio os centros educativos, familias e alumnado, no proceso de expulsión e o absentismo escolar. Esta iniciativa, con grandes resultados o curso pasado, seguirá a ofrecer un acompañamento no proceso de expulsión que deixa un baleiro na conciliación familiar e no acompañamento socioeducativo.»

O programa ten como obxectivo prioritario que o alumnado adquira coñecementos educativos e valores sociais que leven á modificación da súa conduta no centro educativo, valorando a súa formación e ofrecendo un apoio aos centros de ensino e ás familias.

Os centros educativos de secundaria do municipio poderán derivar ao alumnado con perfil abstentista ao programa de atención educativa á infancia e á adolescencia no que se lles ofrecerá apoio socioeducativo.

O alumnado acudirá, dous días á semana, ás actividades do programa en horario lectivo para realizar diversas tarefas educativas impostas polos centros educativos e as entidades sociosanitarias colaboradoras acollerán un día á semana ao alumnado derivado, quen realizará tarefas de voluntariado baixo a supervisión do persoal do centro.