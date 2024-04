Éxito de participación na Ruta BTT dos encoros organizada pola Deputación

Máis de 200 ciclistas participaron o sábado 20 na primeira edición da Ruta BTT dos Encoros unha actividade deportiva organizada pola área de Deportes da Deputación da Coruña cun percorrido de 62 quilómetros a través dos concellos de Cerceda, Ordes, Carral e Abegondo.

No Campo do Roxo de Cerceda, o deputado de Deportes, Antonio Leira Piñeiro, e o alcalde da localidade, Juan Manuel Rodríguez, foron os encargados de dar a saída á proba, cun itinerario circular con meta no mesmo punto que discorreu pola beira dos encoros das Encrobas, Vilasenín e Beche, nunha mañá solleira para gozar dun marco natural privilexiado.

Leira Piñeiro destacou o éxito de participación nesta primeira Ruta BTT dos Encoros, que completou as máis de 200 prazas dispoñibles en poucos días.

“É a primeira ruta BTT que promove a Deputación, pero vemos que conta con moitos afeccionados e que xerou unha expectación moi importante entre eles, polo que seguiremos impulsando este deporte, xa que a provincia da Coruña conta con enclaves fantásticos para esta disciplina que combina deporte e natureza”, afirmou o deputado de Deportes.