TEGA sale al paso de unas críticas del Partido Popular narones

El portavoz del grupo municipal de TEGA, Román Romero, salió al paso de las declaraciones de los populares sobre las inversiones realizadas en la ciudad en los últimos años. El edil explicó que “gracias a la gestión realizada desde Terra Gallega en los últimos años, se alcanzó un ahorro importante en las arcas municipales lo que no queremos es que se beneficien las entidades bancarias, como igual pretende el portavoz del PP, sino las vecinas y vecinos de Narón, porque son su dinero”.

Romero instó al portavoz popular a explicar a las naronesas y naroneses “ese acuerdo entre la Xunta y el concello vecino para sufragar en cuatro años cuarenta millones de euros para nuevas inversión, entre ellas de saneamiento, en instalaciones deportivas, para suelo industrial y promoción económica, en el área de transportes, en mejoras de centros educativos… y en definitiva en un sinfín de actuaciones que también reclamamos y precisamos en Narón y donde ni siquiera se escuchan nuestras peticiones”.

El portavoz de TEGA lamenta que el PP “esté en contra de ampliar el saneamiento en el Trece, no humanizar las calles de la ciudad, no construir la piscina del Couto o no rehabilitar parte del patrimonio local”.

Romero avanzó que “seguiremos invirtiendo en Narón sin la ayuda de la Xunta de Galicia, como lo venimos haciendo en las últimas décadas, porque el PP lo único que quiere es dejar a las naronesas y naroneses atrás, sin atender sus necesidades, pero no lo van a conseguir. Terra Gallega continuará destinando partidas a inversiones y también reclamando a la Xunta lo que les corresponde a nuestras vecinas y vecinos porque es el justo”.

“Lo que es inadmisible es que un portavoz de un partido, como en este caso Germán Castrillón, del PP, no denuncie que de manera sistemática la Xunta de Galicia no contemple inversiones en sus sus presupuestos en nuevas infraestructuras o para la mejora e implantación de nuevos servicios en la ciudad, como sí hace Terra Gallega”.

Lo que decía el PP.

El PP narnés había hecho un comunicado en el que criticaba duramente a Terra Galega tachándolos de «derrochistas«.

Alegaba que » TEGA acumula más de 10,5 millones de euros gastados en suplementos de crédito en los últimos cinco años. Esos son los datos que refleja la documentación municipal que el PP de Narón ha recabado y que evidencian el “dispendio y la mala gestión del gobierno municipal”.

“Es un derroche del dinero de los vecinos inadmisible. No puede ser que, de manera sistemática, TEGA ejecute suplementos de crédito para poder completar la gran mayoría de actuaciones. No es serio”. “Imagínense qué se podría haber hecho con todo eso dinero de haber desarrollado una gestión responsable y una buena planificación”, señalando que » los cerca de medio centenar de expedientes de suplemento de crédito parecen “una tomadura de pelo” a los vecinos y vecinas de Narón.

Acusan de derroche ya que «los suplementos van desde los 4.816,80 euros del pasado septiembre en la ampliación de la red de saneamiento de la carretera do Trece hasta documentos que recogen varias actuaciones por un importe adicional de 2 millones de euros para las arcas públicas».

Se critican temas relacionados con la urbanizacion de la Rúa Solaina, la piscina del Couto, la zona verde del entorno de la calle Camiño do Peregrino y la restauración y rehabilitación de la presa del molino de As Aceñas y del Camiño Peregrino.