Cambio nas saídas previstas na «I Travesía de caiac de mar Concello de Narón»

Ante a previsión de condicións adversas, por vento, na xornada do domingo día 21 informan desde O Concello de Narón que as dúas saídas previstas para a «I Travesía de caiac de mar Concello de Narón» se realizarán dende o pantalán de Xuvia, anunlándose a prevista dende Curuxeiras.

Os participantes na convocatoria sairán ás 15:00 e ás 16:30 horas de Xuvia, realizando as distancias previstas en cada percorrido pola ría de Xuvia, con saída e chegada nese punto.

O edil de Deportes, Ibán Santalla, presentaba este mércores co presidente do Club de Piragüismo Narón, Óscar Niebla, a “I Travesía de caiac de mar Concello de Narón”, que se celebrará este domingo 21 na que participan preto de 200 palistas.

Trátase dunha competición organizada polo Concello de Narón, o Club de Piragüismo Narón e a Federación Galega de Piragüismo que será puntuable para a Liga Galega de caiac de mar.

O presidente do club local avanzou que participarán na convocatoria uns 200 palistas procedentes de clubs de diferentes localidades galegas. Na xornada disputaranse dúas regatas, unha con saída ás 15:00 horas, dende Xuvia (tras o cambio anunciado que anula a saída anunciada inicialmente dende curuxeiras), duns dez quilómetros, e a segunda con saída ás 16:30 horas tamén na zona de Xuvia, onde percorrerán un circuíto duns cinco quilómetros nas categorías cadetes e superiores.

As modalidades que se disputarán son as de surf ski, tradicional (caiac) e sup paddle e participarán preto dunha decena de palistas do Club de Piragüismo Narón.

O edil de Deportes naronés agradeceu na presentaación o labor do club local, ao que desexou moita sorte na liga autonómica, e convidou á cidadanía a acudir a esta competición para animar ás persoas que participarán na mesma.