La Facultad de Fisioterapia de la UDC acoge una jornada internacional sobre la pediatría

El Grupo de Neurociencia y Control Motor (NEUROcom), el Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidade da Coruña y la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP) organizan este sábado, 20 de abril, la jornada divulgativa “Spatial Navigation: what del we know about it in childhood”, que tendrá lugar en la Facultad de Fisioterapia de la Universidade de A Coruña -UDC.

El evento, coordinado por la docente e investigadora Verónica Robles, ve dirigido a la población general y a la comunidad universitaria, con el fin de acercar los últimos avances científicos de la navegación espacial, la capacidad de moverse en el entorno, y el seguimiento del neuro desenvolvimiento de niños y niñas que nacieron de manera prematura.

A las 9:00 tendrá lugar el acto de inauguración y bienvenida, a cargo de la profesora Sonia Souto, directora del Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la UDC. A continuación , a las 9:30 horas, dará comienzo el primero bloque de la mañana, bajo el título “Spatial Navigation and topographical memory in children” (navegación espacial y memoria topográfica en la infancia), que contará con la participación de Laura Piccardi, docente e investigadora de la Universidad de Roma; y Åsa Bartonek, investigadora del Karolinska Institute de Suecia, ambas dos referentes en este campo.

Después de una breve pausa, a las 12:00 horas tendrá lugar el siguiente bloque, donde se reflexionará sobre la prematuridad y su seguimiento, y que contará con la participación de José Luis Fernández Trisac, jefe de la Unidad de Neonatoloxía del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña; Isabel de las Cuevas-Terán, neonatóloga y profesora en la Universidad de Cantabria; y Nuria Martín-Pozuelo, profesora en la Universidad de Deusto.

A las 15:00 horas tendrá lugar una sesión de networking, en la que el público tendrá la oportunidad de conversar con los ponentes convidados . Ya a las 16:30, la docente Verónica Robles moderará la mesa redonda en la que si discutirán los desafíos de considerar la navegación espacial en la detección temprana y la intervención, en la que participarán todos los ponentes del día.

Este espacio durará hasta las 18:00 horas, momento en el que tendrá lugar la clausura de la jornada.