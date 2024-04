AXF realiza unha xornada de xordocegueira

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra AXF vai realizar unha xornada de sensibilización sobre a xordocegueira, para dar a coñecer a comunicación das persoas xordocegas, que incluirá unha parte practica onde os participantes poderán coñecer de primeira man como é a comunicación deste colectivo, á mesma vez poñer en valor o papel dos voluntarios nas entidades de ámbito social.

Esta xornada será o 30 de abril de 10:00 a 13:00 no salón de actos Concepción Arenal do Campus Universitario de Ferrol, impartida polo alumnado do Ciclo Superior de Mediación Comunicativa do C.I.F.P. Ánxel Casal – Monte Alto (Coruña).

O programa da xornada

10:00 – Apertura da xornada