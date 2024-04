Ola ferrol …»oleada de Exposiciones»

Carlos Barcón, pintor y periodista vocacional

PATRIMONIO PICTORICO de entidades.

Se sabe y hasta por algunas personas se conoce que en diferentes entidades, organismos oficiales, asociaciones, sociedades culturales o artísticas, incluso vecinales o empresariales, mantienen y conservan partidas de cuadros, que cuelgan o no en sus paredes, y que muchos de ellos son de autores locales, algunos reconocidos y destacados.

Cabría recordar, entre otras, la últimamente celebrada en septiembre del pasado año, en el Centro Cultural Municipal, por el Patronato del Hospital de Caridad, a través de sus benefactores y patronos o la llevada a cabo por la Asociación de Artistas SAF, también en el pasado mes de septiembre, en el Museo Naval de Ferrol, con obra de más de 40 pintores y entre otros, Tomás Barros, Leyra Domínguez, Siro, Fer Patiño, Corín Cervera, Manuel Pathina, Gascón, Rafa Estrada, Marcelino González, Barcón, María Manuela, Loli Fernández, Maribel Cabana, Manoli Miraz, Enrique Cubeiro, Pipo Romero, Carballeira, etc.; y cuya entidad artística sigue aumentando dicha colección, al tener conocimiento de la próxima entrega/donación por parte de, entre otros, Loli Fernández, Epifanio García Fabal, Mila Vázquez, y Beba Pereira Beceiro, aunque sabemos del poco espacio que tienen en su local social, sito en la calle Méndez Núñez de Ferrol donde no resulta suficiente no solamente para colgar estas obras, sino para la celebración de sesiones prácticas de pintura y dibujo, como sería deseo de la entidad o poder ofrecer a los ciuddanos sus más de 25.ooo revistas de arte de todo el mundo.

EXPO PICTÓRICO DE HERMANAMIENTO FERROL-LUGO

Cristina Carballedo, Historiadora de Arte, activa coordinadora de exposiciones y proyectos culturales, que mucho sabe del tema y que lo suele poner en práctica con la organización de eventos de tipo pictórico, sobre todo… proyecta la próxima exposición colectiva con pintores ferrolanos y lucenses, en ese importante Museo-Interactivo de Historia de Lugo, con obras representativas, en cada caso, de la riqueza de los distintos sectores de la provincia lucense, con su singular arquitectura, paisaje, etc. y en el caso de la ciudad de Ferrol, con temas sobre arquitectura naval o industrial, Semana Santa, temas de la mar, etc.

EXPOSICION BENEFICA en La Coruña

La Fundación Tierra de Hombres, en Galicia–cuyo objetivo es la ayuda a la infancia, promoviendo el desarrollo de dicha infancia, en su defensa de sus derechos, sin discriminación de orden político, racial, confesional y de sexo– prepara la IV exposición de carácter benéfica, con cuadros donados por los artistas que deseen colaborar, y que se abrirá a finales del próximo mes de mayo en Afundación de La Coruña.

Bajo el titulo «Unha viaxe salidaria e creativa cara a vida» , con el apoyo de la Diputacion de La Coruña y la propia Abanca, los organizadores editarán un vistoso catálogo, con reproducción de los cuadros donados, que se venderán al precio único de 150,oo euros, cuyo importe de venta irá íntegramente para Tierra de Hombres.

Por supuesto a dicha petición ya me he apuntado como donante y animo a los pintores y pintoras ferrolanas a unirse a esta exposición/benéfica.

PRÓXIMA EXPOSICION DE JM. PEREIRO

JM Pereiro, socio de la Sociedad Artística Ferrolana, nos anuncia su próxima muestra en sala ubicada en Ferrol, donde hace años que ha dejado de hacerlo. Y desde Perlío-Fene, o sea ahí al lado, el inquieto pintor ferrolano.

Alumno, con doce años, del recordado Carlos Villaamil y ya con experiencia en su quehacer, nos ofrecerá treinta cuadros especialmente dedicados a temas de la mar, a las marinas, destacando la atmósfera tan personal que consigue, ya que suele envolver a la composición de un halo de misterio, demostrando un dominio de las gamas y su capacidad de lograr combinarlas. Esperemos pronto esta muestra que será presentada por un prestigioso periodista.

EN VALDOVIÑO, el profesor Poveda

En la acogedora localidad de Valdoviño, exposición del veterano profesor y pintor Crisanto Poveda, bajo el titulo de «Paisaxes de Valdoviño e comarca» que nos ofrece como bien indica el titular de la muestra, temas relacionados con esta acogedora localidad, donde su playa sobre todo, ha sido y sigue siendo atracción para muchos pintores, como los que recuerdo lo hacían hace muchos años, Imeldo Corral, Leyra Dominguez, Paco Yglesias y muchos otros.

El profesor Poveda, en el área de Ciencias Sociales (Geografia e Historia), es natural de San Saturnino, habiendo recibido clases de acuarela a cargo de, entre otros, Manuel Gandullo, siendo sus técnicas preferidas el óleo, la acuerela y el acrilico. Ha expuesto, entre otros lugares, en 1987 en Caixa Galicia de Ferrol, Concello de Pontedeume y Real Coro Toxos e Froles.

La exposición fue inaugurada el viernes, día 12, en la Casa da Cultura de Valdoviño.