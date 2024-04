A Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol organiza a III Olimpíada Robótica

Máis de 100 estudantes de ESO e de BACH de distintos puntos de Galicia participan este venres 12 de abril, de 09:30 a 14:30 horas, na III Olimpíada Robótica que organiza a Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) en colaboración co Campus Industrial da Universidade da Coruña.

A competición terá lugar no pavillón cuberto do Centro de Educación Infantil Primaria de Esteiro e o acto de entrega de premios, previsto para as 14:00 horas, no Salón de Actos Concepción Arenal do campus ferrolán.

Ao longo da mañá, o alumnado participante, dividido en 26 equipos de entre tres e seis persoas, terá que superar tres retos: un sigue liñas con obstáculos, a proba do “Barrendeiro” e unha competición de sumo. No sigue liñas, o robot debe seguir unha traxectoria impresa e salvar aqueles obstáculos que se interpoñan no seu camiño. Na proba do “Barrendeiro”, o estudantado terá que empregar algoritmos similares aos que empregan as aspiradoras ou as máquinas de cortar o céspede para barrer todos os obxectos do taboleiro.

Acadará a maior puntuación aquel equipo que consiga barrer todos os obxectos do taboleiro no menor tempo posible. Por último, na competición de sumo, os equipos medirán as súas forzas nun cara a cara no que deberán expulsar ao robot contrario do taboleiro de xogo.

Nesta III Olimpíada Robótica participará estudantado de secundaria e/ou de bacharelato do Colegio Plurilingüe Compañía de María e do IES Salvador de Madariaga da Coruña, do IES Saturnino Montojo, do Colexio Tirso de Molina e do Colexio Cristo Rey de Ferrol, do CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen La Grande Obra de Atocha de Betanzos e do IES Perdouro de Burela.