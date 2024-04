Un incendio calcina el interior de dos trasteros de un edificio, en Ares

Minutos antes de las 17,00 horas de este lunes se dio por extinguido un incendio que se inició sobre las tres de la tarde en una secadora situada en un trastero situado en el bajo de un edificio emplazado en el número 2 de la calle San José, en Ares. El fuego se propagó al trastero lateral , quedando los dos totalmente calcinados en su interior.

En el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 Galicia se recibió una llamada de un particular informando del icendio por lo que se dieron las alertas y a la zona acudieron los efectivos del GES de Mugardos, Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón y los Bomberos do Eume, con sede en As Pontes.

En un primer momento fueron los vecinos los que trataron de apagar el fuego con un extintor, algo que no lograron, y por ello reclamaron la presencia de los bomberos através del CIAE-112.

En este incidente no se produjeron heridos, ya que parte de los residentes de este inmueble estuvieron confinados durante la extinción en sus pisos mientras que otros habian salido a la calle en un primer momento.

La labor fue intensa toda vez que una gran cantidad de humo ocupó los pasillos y escaleras del edificio y fue necesario ventilar todas las zonas del edificio. Los efectivos del SPEIS utilizaron su camión grúa para ventilar el edificio por el tejado. Asimismo fue necesario comprobar que el resto de trasteros no habían sido afectados por el fuego.

Al lugar también se desplazó, de modo preventivo, una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, además de agentes de la Policía Local de Ares y Guardia Civil, así como voluntarios de Protección Civil de Ares.

Los que no acudieron fueron los Bomberos de Ferrol, que ya anunciaron hace unos días que no se desplazarían a emergencias de fuera del término municipal de Ferrol, al estar vencido el convenio con el Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento de A Coruña desde el 31 de diciembre de 2023.