Ferrol ejecutó el 66% del presupuesto 2023

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, ha indicado en el pleno la liquidación del presupuesto 2023. “Unha vez finalizado o exercicio damos conta da liquidación do orzamento, un orzamento que fixo este Goberno porque non había ningún feito desde o ano 2021”

El informe de Intervención avala que el Ayuntamiento de Ferrol cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Entre otros datos de la liquidación, la concejala de Hacienda destacó que “o gasto computable consolidado do Concello de Ferrol foi de 66 millóns de euros no exercicio 2023, fronte a 62,8 millóns de gasto computable no ano 2022”. “O resultado orzamentario é de 7,6 millóns, unha cifra foi favorable ao Concello”.

El remanente de Tesorería es de 10,1 millones, muy superior al del 2022, que fue de 6,3 millones de euros. “Isto permitiranos contar con financiación importante, para poder realizar suplementos de crédito para proxectos existentes ou gastos necesarios” avanzó, y tambien para “poder crear créditos extraordinarios para acometer inversións novas ou financiar outros gastos a maiores dos que vaian orzamentados e previstos nos novos orzamentos do 2024”.

Este aumento del remanente viene derivado, entre otros motivos, por el incremento de fondos líquidos (entraron subvenciones que estaban pendientes, como el Consorcio de bomberos, por ejemplo, pendiente desde el año 2018). Y, además, se realizó una importante tarea de depuración de saldos, procedentes de obligacións pendientes de pago, reveló Sanjurjo.

En cuanto al porcentaje de ejecución, la concejala recordó que “este Goberno chegou á metade do exercicio e tivo que enfrontarse a sacar adiante un anexo de inversións que viña do ano 2021”. Al que sumó que “nos atopamos, ademais, obras e inversións subvencionadas con fondos europeos, cuxo prazo de xustificación e pago estaba a punto de acabar como, por exemplo, os financiamentos de fondos europeos da Edusi”.

Sanjurjo concluyó la exposición afirmando que “aumentou a porcentaxe de execución con respecto ao exercicio anterior tanto nos ingresos (15%) como nos gastos (4%), aumentou tamén o remanente de Tesourería e reducíronse as obrigacións pendentes de pago en máis de dous millóns de euros”.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Tras un receso los portavoces de los grupos municipales acordaron que la moción del Grupo Municipal del BNG con el objeto de la declaración de Benito Vicetto como hijo predilecto de Ferrol se había convertido en declaración institucional. Así el pleno de la Corporación insta al Gobierno local a iniciar el expediente de honor a través del departamento de protocolo, hacer las consultas pertinentes y la tramitación y organización de todos los trámites necesarios para la declaración de Benito Vicetto como hijo predilecto de Ferrol por su importante contribución en la recuperación de la memoria histórica de Galicia como autor del que se puede considerar primera historia de Galicia.

Además, de la recuperación de su busto instalado en el parque Reina Sofía, la colocación de una nueva placa en la calle Benito Vicetto adaptada a la legalidad vigente, la realización de una exposición con los fondos bibliográficos del autor durante el mes de mayo y la revisión del estado de su tumba en el cementerio de Catabois.