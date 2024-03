A Deputación entrega os seus premios do Deporte o 12 de abril

O Teatro Colón da Coruña acolle o venres 12 de abril, a partir das 20.00 horas, a gran festa do deporte da provincia da Coruña: a III edición dos Premios do Deporte Deputación da Coruña, cos que a institución provincial quere homenaxear e recoñecer o talento e o esforzo dos mellores deportistas coruñeses.

A sede da Deputación acolleu a reunión do xurado, presidido polo deputado de Deportes, Antonio Leira Piñeiro e integrado por profesionais de referencia no eido da información deportiva como Paulo Alonso, xefe de Deportes de La Voz de Galicia, María Varela, xornalista de Deportes de La Opinión de A Coruña; Fran Hermida, xefe de Deportes de Radio Coruña-SER; Leticia Chas, xornalista de Cope Galicia e Patricia Rodríguez Juste, da TVG.

O fallo darase a coñecer durante a Gala do Deporte, na que a Deputación reunirá a representantes dos centos de clubs e entidades das numerosas disciplinas deportivas que se practican na provincia, así como persoeiros destacados do mundo do deporte galego.

Os galardóns contan con 15 categorías diferentes Mellor deportista masculino, Mellor deportista feminina, Mellor deportista veterano masculino, Mellor deportista veterana feminina, Mellor deportista promesa masculino categoría

base, Mellor deportista promesa feminina categoría base, Mellor deportista con diversidade funcional masculino, Mellor deportista con diversidade funcional feminina, Mellor adestrador, Mellor árbitro/a xuíz/a, Mellor entidade colaboradora, mellor evento deportivo, mellor entidade na promoción do deporte de base, mellor entidade na promoción do deporte inclusivo e premio a toda unha vida dedicada ao deporte

A maiores, o xurado resérvase o dereito de realizar ata catro mencións para aquelas persoas ou entidades que desenvolvesen unha actuación no ámbito do deporte digna de ser destacada a nivel provincial.