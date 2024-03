Actividades cofradieras para este fin de semana (15 al 17 de marzo)

Viernes, día 15

-A las 13.00 h. rueda de prensa de la Junta General de Cofradías y Hermandades.

-A las 20.30 h en la capilla de la Merced, presentación y bendición de las imñagenes de Nuestro Padre Xesús de la Humildad en el Beso de Xudas. Participará la autora Ana Rey.

Sábado, día 16

-A las 12.30 h Ensayo Solidario de la Cofradía de la Merced.

-De 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00h Veneración a Nuestro Padre Xesús de la Humildad en el Beso de Judas, en la capilla de la Merced.

-A las 18.00 h en San Julián, bendición de la nueva imagen de Nuestro Padre Xesús de la Columna de la Cofradía de Dolores. Participará su autor, Fernando Murciano.

-A las 19.00 h en San Julián comienza el Septenario en honor de María Santísima de los Dolores.

-Jornada de música cofrade, en la que las bandas y agrupaciones de la Semana Santa tocarán por las plazas de la ciudad.

A las 16.15 h, en la plaza de Armas, actuará la Agrupación Musical Nosa Señora do Carme.

A las 16.40 h en el atrio del Santuario de las Angustias tocará a A.M. Nuestra Señora de las Angustias.

A las 17.30 h en la plaza de la Constitución dará su concierto a A.M. Nuestra Señora del Noreste (OJE Ferrol).

A las 18.30 h en la plaza de Amboage tocará a A.M. del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Y a las 19.30 h, previo al pregón de la Semana Santa en las escalinatas del teatro Jofre tocará la banda Acotaga.

-A las 20.00 h. en el teatro Jofre lectura del pregón de la Semana Santa Ferrolana 2024, a cargo de la periodista Marta Fernández Corral.

En el mismo acto la Junta de Cofradías y Hermandades entregará su Medalla de Oro al Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz. La celebración estos actos finalizarán con un pequeño concierto a cargo de la Banda de Nosa Señora da Misericordia de Viveiro.

Domingo, día 17

-A las 12.00 h en la capilla de la Orden Tercera, acto institucional de la Cofradía de la Soledad para otorgar el patronazgo del Cristo de la Buena Muerte a la agrupación local de Protección Civil de Ferrol.

-De 16.00 a 20.00 h Veneración a Nuestro Padre Xesús de la Humildad en el Beso de Judas, en la Capilla de la Merced.

-A las 17.00 h III Certamen de Bandas Cristo Rey