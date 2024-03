Se presenta en Ferrol en la Mesa General de Negociación el capítulo de personal del Presupuesto ´24

La concejala de Hacienda del Concello de Ferrol, Susana Sanjurjo, explicó este miércoles 13 a los sindicatos, en una convocatoria extraordinaria de la Mesa General de Negociación MGN el capítulo 1, destinado a personal, del presupuesto del 2024. “Dúas son as claves deste capítulo: non se amortiza ningunha praza e aumenta o gasto no cadro de persoal en 1,5 millóns de euros con respecto ao orzamento do 2023”, expuso la concejala.

Sanjurjo destacó “o importante esforzo realizado polo Goberno local para non amortizar ningunha praza, o que demostra unha clara aposta polas melloras laborais dos traballadores, que redundará na calidade, tamén, do servizo que se presta aos veciños”.

La responsable de Recursos Humanos avanzó que se crearán dos plazas: una de auxiliar administrativo y otra de coordinador de Política Social. “Esta é outra aposta pola nova reorganización municipal. Somos conscientes de que é necesario seguir aumentando o número de prazas, pero a situación económica actual do Concello non o permite neste momento”, expresó.

Sanjurjo reveló que “é a primeira vez que no capítulo 1 vai incluída a carreira profesional”, como otro logro del esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno en un trabajo conjunto con los sindicatos. “Esta é a liña que seguiremos mantendo, escoitando aos representantes dos traballadores e tratando de mellorar as súas condicións laborais”, concluyó.

La próxima reunión de la Mesa General de Negociación quedó fijada para el miércoles 20 de marzo.