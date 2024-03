Axenda en Cabanas da fin de semana

Cara a fin de semana están previstas varias actividades, o sábado 16 ás 11.00h está previsto o concerto do alumnado de música, no Salón de Actos da Escola Laica. Trátase dun dos concertos trimestrais que realiza o alumnado das clases de música. O anterior foi en nadal e o vindeiro será ao finalizar o curso. A entrada é de valde.

O domingo 17 haberá unha andaina a Ferrol organizada por ADC Poceira Sport. Con saída ás 10.00h da pista polideportiva da Cabana na Estrada da Graña (a 1,5 km. de FIMO). Haberá dúas opción de percorridos: o roteiro principal duns 12 kms e outro curto de 4,5 kms. aproximadamente. O traslado para asistencia a ruta será por medios propios. Despois da andaina haberá xantar.

O prezo do xantar e do seguro, para as persoas socias, será de 16 € e, para as persoas non socias, de 20 €. A data límite para apuntarse será o mércores 13 de marzo, e as persoas interesadas poderán anotarse nos seguintes números de teléfono: Luis: 686 96 26 50 Roberto: 626 34 38 85 Manolo: 609 09 70 37