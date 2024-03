Curso gratuito en Cedeira para a preparación do Celga

O Concello de Cedeira organiza, a través da concellería de Promoción Económica e Emprego, un curso de galego de preparación das probas do Celga. O programa é de balde e vaise impartir nas tardes dos venres, de 17.00 a 20.00h a partir do vindeiro 5 de abril, na sala multiusos do Pavillón Polideportivo.

As prazas son limitadas e adxudicaranse por orde de inscrición, dándolle prioridade as persoas empadroadas no municipio.

Poden inscribirse as persoas maiores de 16 anos, enviando un mail a noel.lopez@cedeira.gal, o ben enviando un whatsapp ao número 697 479 710 ou presencialmente no mesmo Concello de Cedeira.