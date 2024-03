Las inundaciones en Cabanas y sus causas. Urge una solución al problema que parece se convierte en abandono

De nuevo los medios se hacen eco, nuevamente este lunes, de las reiteradas y continuas inundaciones que estos días de intensa lluvia se vienen produciendo en las casas, fincas y calles del paseo de la Magdalena en el Concello de Cabanas.

De forma especial, las inundaciones están teniendo una mayor relevancia en las viviendas y fincas de mayor antigüedad (construidas hace 75 años), que han visto como la rasante de su parcela ha quedado por debajo de la cota de construcción y terreno de las obras públicas y de las edificaciones posteriores.

Sin ser expertos en la materia, los propietarios de las casas inundadas manifiestan que el hecho de que desde hace años las viviendas hayan quedado por debajo de la carretera y el paseo del pinar (lo que de hecho ya les ha obligado a rellenar el terreno en mayor o menor medida), unido a la deficiente nueva red de saneamiento, a todas luces insuficiente y cuya primera fase finalizó el verano de 2021, así como probablemente a las obras de las siguientes fases que actualmente se están llevando a cabo, son, y no otras, la verdaderas causantes de la situación actual que mantiene anegadas las fincas desde hace ya 15 días.

Deficiencias en la nueva red de saneamiento y postura municipal

Las deficiencias en la nueva red de saneamiento es un hecho reconocido por el propio Concello, al que los vecinos agradecen las medidas mitigadoras y el trabajo e implicación, que está llevando a cabo. Pero estas medidas son meramente reactivas y solo conducentes a aliviar, muy ligeramente la situación, sin que ello suponga, en absoluto, una solución al problema. Aunque esta situación se ha visto agravada en las dos últimas semanas, ya había aparecido en periodos anteriores de lluvia intensa, como las producidas en el mes de noviembre de 2023 e, incluso, en la tarde de la nochebuena del año 2022, en la que ya tuvieron que acudir Bomberos de As Pontes a achicar las casas.

Según la información que aparece publicada en medios publicada este lunes, el Concello insiste en responsabilizar de parte del problema a los dueños de las viviendas y fincas, alegando que “si la calle esta seca no es culpa del ayuntamiento, sino un asunto particular y que los propietarios deberían asumir que sus instalaciones no están bien o no existen”.

Consideraciones de los vecinos

Los vecinos ante esta información partida del concello señalan que «A este respecto, respetuosamente y sin perjuicio de la siempre excelente colaboración que hemos mantenido y deseamos mantener con el Concello, hacemos las siguientes consideraciones:

Como mencionado anteriormente las fincas y viviendas anegadas son las más antiguas, construidas ahora hace 75 años, que fueron en su día las primeras de todo el paseo, pioneras de todo lo que hoy existe en la playa y que hace de la playa de Cabañas un lugar de esparcimiento y descanso deseado por muchos de los que ahí pasamos largas temporadas, desde hace, en algunos casos más de 70 años.

Desde su construcción y hasta hace apenas unos años, las viviendas nunca han tenido mayores problemas de inundaciones, salvo los normales, teniendo en cuenta el terreno y la zona sobre el que están construidos y las lluvias torrenciales que habitualmente asolan esta región de España, tan bella precisamente por ello. Es verdad que con la construcción del nuevo paseo y calzada, hace ya más de 20 o 30 años, al quedar las casa más bajas que el paseo, en épocas de lluvia intensas se inundaban, con charcos más o menos grandes, pero no se convertían en “lagunas” de más de 30 cm de profundidad como ahora, anegando el terreno e impidiendo el paso a las casas durante días.

¿Es correcta entonces la afirmación de que las casas no están bien hechas porque no disponen de arquetas que eliminen el agua? Si esto fuera correcto, entonces podríamos preguntarnos

¿Por qué no se ha producido esta situación durante los más de 70 años anteriores a la construcción de esta nueva red de saneamiento?.

Sinceramente es mucho afirmar; por supuesto que las arquetas ayudarían, pero solo en el caso, que no lo es, de que se disponga de una red de saneamiento adecuada con suficiente capacidad para recoger las aguas pluviales y las aguas residuales, pero ¿existe esta red o es que estamos hablando de descargar a la red de alcantarillado actual que hay por detrás de las casas y que solo debería servir para las aguas residuales?.

Conscientes de que las casas fueron construidas en un lugar que antaño era terreno pantanoso, cuestión que el arquitecto ya tuvo en cuanta en su diseño elevándolas con una cámara de aire más de medio metro sobre el terreno, no se considera que estén mal hechas y sean parte del problema y causante de lo que está pasando ahora, especialmente y últimamente, desde la nochebuena de 2022 (menos mal que los dos años anteriores han sido especialmente secos) ya que con la nueva red de saneamiento, a todas veces insuficiente por estar taponadas las tuberías/descargas, hacen que rebose todo el agua a modo de cascada por las tapas de registro haciendo discurrir el agua como verdaderos riachuelos hacia la parte más baja del terreno, es decir las casas.

El Concello alude a que “si las carreteras están secas y las casas no, es problema de las casas”. Permítannos poner en cuestión esta afirmación, ya que debido a que al estar mas alta la carretera y el paseo que las casas, el agua se vacía en las fincas a modo de recogedor y solo cuando están totalmente anegadas y el nivel alcanza la carretera, como el pasado sábado 2 de marzo, es cuando la carretera también pasa a estar intransitable».

Llegado a este punto los afectados indican que «es de agradecer la excelente relación de los vecinos y propietarios de las casas afectadas con el Concello, relación basada en la confianza en que se adoptarían todas las medidas necesarias para dar una solución a este problema, como así se lo ha manifestado el Alcalde en toda y en cuanta ocasión han hablado con él, pero la realidad es que la situación en lugar de mejorar empeora lo que les está causando grandes inconvenientes además de importantes destrozos en jardines e incluso en el interior de las casas».

Desde aquí se solicita que por quien corresponda (Xunta, Diputación o Concello) se trate de poner una solución urgente al tema a fin de que se subsanen las deficiencias que provocan las inundaciones y se reparen los daños ocasionados por las mismas, habida cuenta que la situación que aquí se describe deriva, en gran medida, de la inexistencia de un sistema de saneamiento capaz y adecuado.