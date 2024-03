Cedeira presenta tres proxectos á convocatoria de axudas do GALP para EDLP

O Concello de Cedeira vén de presentar tres proxectos á nova convocatoria de axudas para estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) que xestionan os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), neste caso o da Mariña-Ortegal, con financiación do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.

Son tres programas para realizar en tres anualidades e que suman un orzamento de 190.557€, todos eles dirixidos a fomentar unha economía azul e sostible na zona.

O proxecto Respira Cedeira, cun gasto previsto de 54.680,92€, vai dirixido a fomentar o descubrimento da riqueza do litoral a través dun programa composto por catro rutas tematizadas. Trátase de poñer en valor o patrimonio natural, arquitectónico e inmaterial vinculado ao mar, aos oficios pesqueiros e mariñeiros.

Coidamos Cedeira, o segundo dos proxectos presentados, ten un orzamento de 74,201,75€ e adícase á conservación dos recursos pesqueiros, mariqueiros e acuícolas. O proxecto, no que o Concello contará coa colaboración da Confraría de Pescadores, a Sociedade Galega de Historia Natural e a asociación Arce, abrangue a realización de obradoiros no CEIP Nicolás do Río, a organización dun certame escolar, unha xornada divulgativa e un programa de captación de investigación universitarias.

Por último, Cedeira Mar de Vida é un programa enfocado á promoción de hábitos saudables a través do consumo de alimentos de proximidade, concretamente os procedentes da pesca local, e tamén da actividade física. O proxecto traducirase na realización de varios obradoiros co alumnado do IES Punta Candieira, a organización dun certame escolar e a realización de varias saídas coa rapazada polo territorio.

A idea é que os mozos traballen como transmisores dos hábitos saudables e que estas actividades teñan un efecto multiplicador nas súas familias. Neste caso, o presuposto é de 61.674,72€.

O Concello de Cedeira ten unha ampla experiencia no desenvolvemento e execución de proxectos do GALP. Desde 2020 levou a cabo, ben individuais ou en colaboración con outras entidades do territorio, os seguintes cinco: PescaturAcción, Emprendepesca, Cedeira Mar, Cedeira Mariñeira e Cedeixura. Entre todos movilizaron máis de 442.000€ de fondos europeos.