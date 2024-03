O Auditorio de Narón acolle a conferencia “La mujer y las altas capacidades”

A asociación Áurega organiza en colaboración co Concello de Narón a conferencia “La mujer y las altas capacidades”, que impartirán dous representantes do centro Ayalga, Luis Pérez e Féliz Ruíz.

A convocatoria, tal e como indicou a edil de Ensino, Olga Ameneiro, terá lugar este sábado 9, a partir das 11:30 horas no Auditorio municipal de Narón, na Praza de Galicia.

Durante a conferencia abordaranse os resultados do estudo realizado no screening no que participaron o pasado mes de xaneiro, os días 27 e 28, un total de 60 mulleres e nenas, tal e como indicaron dende o colectivo