Nova edición en Valdoviño dos campamentos «Concilia Deportes»

Os campamentos «Concilia Deportes» regresan en Semana Santa ao pavillón municipal O Longoiro, en Meirás, e o Concello de Valdoviño anunciaba este luns 4 a apertura do prazo de inscricións

Celebraranse do luns 25 ao mércores 27 de marzo, en horario de 8:00 a 14:00 horas, e están dirixidos a nenos de 4 a 12 anos.

O obxectivo do programa, que a concellería de Deportes leva a cabo tamén no Nadal, coincidindo co periodo de vacacións escolares, é ofrecer ás familias con fillos menores unha alternativa de lecer para axudarlles a conciliar as súas obrigas laborais e familiares.

A programación variará segundo a xornada, aínda que arrancará sempre co espazo madruga e diversas actividades de lecer nesas primeiras horas de entrada. De seguido, celebraranse obradoiros con xogos tradicionais, experimentos e construción de xoguetes.

A programación inclúe tamén actividades de iniciación ao baloncesto, a fútbol sala e a atletismo, e finalmente, na última hora, haberá sesión de baile, o luns, de datchball, xogos con stick o martes, e xogos con raqueta, o mércores.

A ficha de inscrición pode descargarse da web municipal ou retirarse no rexistro xeral da casa do concello, onde debe formalizarse a inscrición, ou a través da sede electrónica. O prazo remata o 20 de marzo, e o custe da actividade é de 22,12 euros.