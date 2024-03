As intensas choivas rexistradas durante as últimas xornadas motivaron un aumento considerable do nivel de auga da lagoa da Frouxeira, inundando diferentes tramos ao longo do paseo de terra que bordea o humidal.

Esta situación levaba ao Concello de Valdoviño a restrinxir esta mañá o acceso peonil, sinalizando a prohibición de paso na entrada e saída. Ademais, o Concello informaba inmediatamente á Xunta da situación, coa previsión de que adopte as medidas necesarias.