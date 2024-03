O Campus Industrial de Ferrol acolle a X edición da FIRST LEGO League Galicia

O Campus Industrial de Ferrol acolle este sábado 2 de marzo, entre as 09:00 e as 18:00 horas, a décima edición da FIRST LEGO League Galicia, un campionato no que participan un total de 43 equipos (25 na categoría FLL Challenge, 16 na FLL Explore e 2 na FLL Discover) e máis de 300 mozos e mozas de toda Galicia.

O evento, coordinado polo profesor José Antonio Becerra Permuy, poderá seguirse en directo a través da canle oficial de YouTube da FLL Galicia

As presentacións dos Proxecto de Innovación terán lugar na Facultade de Humanidades e Documentación e na Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, o Xogo do Robot no Pavillón de Esteiro, e a entrega de premios, prevista para as 16:00 horas, no Auditorio Municipal.

Ao longo da xornada, achegaranse ata o Campus Industrial de Ferrol e ata o Auditorio Municial o reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao; a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; a concelleira de Educación, Universidade e Política Lingüística do Concello de Ferrol, Patricia Cons; o director do Campus Industrial da Universidade da Coruña, Marcos Míguez; a secretaria territorial da Xunta de Galicia, Patricia Busto; o decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (Icoiig), Julio García Cordoné; o presidente de Ingenier@Soy, Javier Butragueño; a directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Xunta de Galicia, Margarita Ardao; o director da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz; o representante de Gabadi, José Luis Manso; a responsable de Marketing de PuntoGal, Cristina Ríos, ou a alcadesa do Concello de Narón, Marián Ferreiro, entre outras autoridades.

Como cada ano, colaboran nesta iniciativa a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego – dependente da Consellaría de Promoción do Emprego e Igualdade –, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol. Ademais, patrocinan a FLL Galicia a empresa Gabadi SL, o Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (ICOIIG), o Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG), Gadis, ERROR! Ferrol, PuntoGal, Neodyn e Todo Ocio.

Listaxe FIRST LEGO League Galicia Challenge

Equipo Nome Colexio 1 Elementals CAPTIOMA GALICIA SL (Ourense) 2 Peña Bots 1 Colexio de Fomento Peñarredonda (A Coruña) 3 Peña Bots 2 Colexio de Fomento Peñarredonda (A Coruña) 4 PATHFINDERS Colexio Internacional Eirís (A Coruña) 5 Fun BOT Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 6 Legotrónicas Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 7 MonBOT Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 8 Recycled Team Colexio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra) 9 Las Acacias BOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 10 STEAM Girls Las Acacias Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 11 MontecasteloBOT Colexio Montecastelo (Vigo, Pontevedra) 12 Electrics Makers Lab e-makers Lab (Narón, A Coruña) 13 Montespiño Bot Colexio de Fomento Montespiño (A Coruña) 14 The Beats Colexio de Fomento Montespiño (A Coruña) 15 CTRL+ T IES As Telleiras (Narón, A Coruña) 16 Catabótica IES Catabois (Ferrol, A Coruña) 17 Os robots do pazo IES de Fene (Fene, A Coruña) 18 ROBTIGUEIRA IES de Ortigueira (Ortigueira, A Coruña) 19 MEGA BUILDER TEAM MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 20 MEGA LEGO POBRA MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 21 MEGA RIBEIRA SUPER LEGO MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 22 ROBOT CITY POBRA MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 23 CIRCUSZ4POS Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 24 G4Z4F4NT4SM4S Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 25 PINTUZ4POS Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña)

Listaxe FIRST LEGO League Explore

Equipo Nome Colexio 1 Amigos de Rubik CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 2 Dance CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 3 Lego Malk CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 4 Os catrelizantes CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 5 Reino de Lego CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 6 Rock and Roll CEIP Plurilingüe de Castrelos (Cambados, Pontevedra) 7 Maker Lego Lar Colexio Lar (Mos, Pontevedra) 8 STAR LEGO LAR Colexio Lar (Mos, Pontevedra) 9 LA FÁBRICA MAKER e-makers Lab (Narón, A Coruña) 10 Monbóticas Colexio de Fomento Montespiño (A Coruña) 11 MEGA BUILDER TEAM JR MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 12 ROBOT CITY POBRA JR MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña) 13 EL ARTE DEL LEGO Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 14 POKEBOTS Gazapo Xestión SL (Narón, A Coruña) 15 Legoleiros (Oleiros, A Coruña) 16 Rolling Legos Sociedade Cooperativa Galega Guillelme Brown (Pereiro de Aguiar, Ourense)

Listaxe FIRST LEGO League Discover