O Concello de Pontedeume informa do remate das obras na rúa Firrete

Obras de humanización e renovación da rúa Firrete, traballos, cun orzamento de 135.000 euros, que forman parte do plan de obras da Deputación da Coruña e serviron para cambiar por completo o aspecto da rúa.

“Unha actuación da que se benefician tanto os peóns como os vehículos que transitan pola rúa, máis segura e máis accesible unha vez rematadas as obras”, explica o concelleiro de Urbanismo, Daniel Ríos.

Melloraron tamén todos os accesos ás vivendas da rúa, dando resposta ademais ás demandas da veciñanza, e a zona conta con novo mobiliario urbano.

“Continuamos con esta obra co proceso iniciado no ano 2015 para mellorar e humanizar a nosa vila, tanto no casco urbano como nas parroquias”, engade o alcalde, Bernardo Fernández.