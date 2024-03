Fene acolle unha nova edición da Liga Galega Rías Altas de Judo

Ao redor de cincocentos judokas da Coruña, Lugo e Asturias tomarán parte este sábado 2 no pavillón de San Valentín, Fene, nunha nova edición da Liga Galega Rías Altas de Judo.

A xornada celebrarase en horario de mañá (de 9:30 a 13:30 h) e de tarde (de 15:30 a 21:30 h) e competirán deportistas das categorías benxamín, alevín, infantil, cadete e senior, tanto masculino como feminino.

Ademais, o domingo 3 a instalación deportiva fenesa será o escenario dunha quenda de exames de paso de cinturón entre branco e verde (branco – amarelo – laranxa e verde). Exames aos que se inscribiron unhas cento cincuenta persoas e que terán lugar de 10:15 a 12:30 h.

Horario Liga Galega Rías Altas (02.03.24)

Xornada de mañá

◦ 8:00 h: Apertura de instalación á Organización

◦ 8:30 h: Apertura do pavillón

◦ 8:45 h: Pesaxes no ximnasio de zumba

◦ 9:30 h a 13:30 :

▪ Competición das categorías infantil, cadete e benxamín

▪ Entrega de medallas aos primeiros clasificados de cada categoría segundo vaian

rematando as competicións ao longo de toda a mañá.

Xornada de tarde

• 14:45 h: Apertura portas pavillón para a xornada de tarde

• 15:00 h : Pesaxes no ximnasio de zumba

• 15:30 a 17:15 h : Competición categoría alevín

▪ Entrega de medallas aos primeiros clasificados da categoría alevín segundo vaian rematando as competicións.

• 17:15 a 17:45 h: quecemento categoría senior

• 17:45 a 20:30 h : Competición categoría senior

• 21:30: Peche

Horario exames para paso de cinturóns (03.03.24)

◦ 9:30 h: Apertura de instalación á Organización para preparar o espazo (exames en 3 tatamis)

◦ 9:50 h: Apertura do pavillón

◦ 10:15 a 12:30: Exames

◦ 14:00 h: Peche