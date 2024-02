Ferrol, se convierte en capital de la música sacra del 17 al 30 de marzo

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto con el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, y el director artístico del Coro Diapasón, Juan Brage, presentó el tercer Ciclo coral de música sacra que se celebra en la concatedral de San Julián los días 17, 23 y 30 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa.

La cita reunirá a agrupaciones procedentes de diversos puntos de la geografía española y portuguesa entre las que se encuentran el Coro Diapasón de Ferrol, organizador do ciclo. De este modo, el domingo 17 actuarán la coral Lasalle, de Santiago, y Concerto Tempo de Ferrol; el sábado 23 Los Sabandeños, de Tenerife; y cerrarán el ciclo el sábado 30 la Coral de Letras Universidade de Oporto y Coro Diapasón.

El alcalde recuerda que “a música segue moi presente nas celebracións relixiosas e é un método máis de expresión, que permite crear vínculos coas diversas motivacións do ser humano, que son as que nos permiten avanzar”. En este contexto, puso de manifesto la importancia de dar continuidad a eventos como este, que suponen “o complemento perfecto para a nosa Semana Santa, para a que xa se prepara toda a cidadanía”. “Como todos sabemos, a Semana Santa é tamén un deses grandes momentos nos que a música ten un papel protagonista para sentir a paixón”, añadió, afirmando que “este ciclo será un motivo máis de atracción de visitantes a Ferrol, que poderán gozar do gran valor histórico, artístico e espiritual que se respirará nesas datas na cidade”.

El regidor agradeció al Coro Diapasón su labor en la organización de este ciclo, así como a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol por su colaboración.

Por su parte, el obispo de la Diócesis Fernando García Cadiñanos, puso en valor el carácter internacional de la cita, que representa una cita cultural que, junto a los cultos “es una manera de potenciar y entrar en la Semana Santa, con música que elevan nuestros espíritus, nos hacen reposar y salir de la vorágine de los días”, afirmó. Ha incidido además en que la cita ferrolana aprende «de la experiencia de otras iniciativas, por ejemplo, en Cuenca, o en otras Semanas Santas de carácter nacional que tienen un prestigio importante en los ciclos de música». Asimismo, trasladó su felicitación al Coro Diapasón por la organización del ciclo y al Ayuntamiento por su respaldo al mismo.

Brage avanzó que el Coro Diapasón estrenará durante su actuación una obra de su autoría, y ensalzó la calidad de las agrupaciones que participarán en esta tercera edición.