Narón celebra o Día Internacional da Muller con varias propostas

A alcaldesa, Marián Ferreiro, presentou no Concello de Narón os actos do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, acompañada pola edil de Igualdade, María Lorenzo e polos tamén edís de Deportes, Ibán Santalla, e Bibliotecas, Olga Ameneiro.

A rexedora local destacou o feito de que se trata de propostas “moi variadas e dirixidas a persoas de todas as idades” e animou á cidadanía a participar nestes actos, encamiñados a promover a igualdade real entre mulleres e homes.

A programación deseñada dende o Concello iniciarase este venres, día 1, coa apertura da mostra “Arte en femenino” na Biblioteca municipal, que se poderá ver ata o 9 do vindeiro mes.

As persoas que se acheguen á sala de adultos disporán de libros e outros materiais que tratan a situación da muller na arte ao longo da historia.

O día 3 de marzo, este domingo, terá lugar a “Carreira e andaina pola Igualdade” organizadas polo Concello. Con saída e meta das inmediacións do pavillón polideportivo da Gándara, as saídas das carreiras comezarán ás 10:00 horas nas categorías de menores, se ben ás 11:00 sairán os participantes na carreira absoluta e ás 11:15 horas os da andaina, cun percorrido de 5.000 e 4.500 metros respectivamente. Aquelas persoas que desexen acudir poden anotarse ata o mércores 28, ás 23:30 horas, na web: www.carreirasgalegas.com.

A seguinte cita da programación do 8M será o día 6, cunha charla-coloquio no centro comunitario Manuela Pérez sobre “A invisibilidade da dor crónica nas mulleres”, que terá como relatora a María López Blanco e que dará comezo ás 17:00 horas.

O acto central do Día Internacional da Muller será o 8 de marzo, na Casa do Concello ás 17:30 horas. Na noite desta xornada tamén se procederá á iluminación en cor malva do Pazo da Cultura, o edificio do Xulgado, a Casa da Cultura e a glorieta de Freixeiro.

O día 9 de marzo, na Biblioteca municipal terá lugar ás 11:00 horas o contacontos “Contamos en igualdade”, dirixido a público infantil, a partir de 3 anos, e familiar. Os asistentes desfrutarán dunha sesión de contos libres de estereotipos de xénero e o obxectivo da convocatoria é promover a igualdade entre os nenos.

As prazas poden reservarse, ata completar o aforo, na Biblioteca municipal. “Todas as voces contan” é a proposta da programación do 8M para o 15 de marzo, día no que ás 19:30 horas haberá unha representación teatral nas instalacións da Biblioteca. Trémola Teatro protagonizará este contacontos para público xuvenil e adulto, un espectáculo que ten entre as súas finalidades reflexionar sobre o paso do tempo e os cambios que este produciu na igualdade de xénero, na muller rural e na terceira idade.

A tradicional Cea das mulleres será tamén o 15 de marzo, ás 21:30 horas no restaurante Casa Becerra. Alí procederase a homenaxear á Muller do ano 2024, unha persoa que elixirá a corporación local.

As mulleres que desexen acudir poden adquirir dende este venres, 1 de marzo, os tickets da cea ata o 12 de marzo, a un prezo de 30 euros chamando ao número de teléfono 650 144 527 ou no citado establecemento de hostalería local.

O último acto da programación municipal do 8M será o 22 de marzo e consistirá nunha proxección-coloquio. “Todas as mulleres que coñezo” (2018), da cineasta Xiana do Teixeiro comezará ás 18:00 horas no centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiro.

A proposta enmárcase na campaña “A noite en igualdade”, deseñada co fin de traballar a prevención das agresións sexuais e as violencias machistas no ocio nocturno, promovendo deste xeito un espazo-conversa arredor deste documental.