Ola Ferrol. De pintura, publicaciones y «otras»

Carlos Barcón-Pintor y periodista ocasional

FERROL Y SU PORVENIR CULTURAL

La mentalidad ciudadana, de la que tanto y tanto se viene escuchando, sobre todo a cargo de los diferentes políticos, da por supuesto que el porvenir de la cultura en esta ciudad de la Ilustración está abierto y sobre todo lleno de promesas que todos o casi todos esperamos que se cumplan, ya que entendemos la Cultura como un conjunto de bienes comunes de una colectividad y su importancia para el avance de la vida social, puesto que al fin y al cabo, es participación social y popular como comunicación e irradiación de saberes.

Y en este sentido, sabiendo que tenemos músicos, escultores, ceramistas, fotógrafos, poetas, novelistas, escritores, arquitectos, y sobre todo pintores y pintoras…entre muchos otros, en posesión de diferentes facetas artísticas, vemos con interés y confianza la revitalización cultural que pretende nuestro actual gobierno municipal, especialmente en esa creación del Museo de Ferrol y Centro de Documentación, creación de un premio nacional de Pintura, festival de la canción ferrolana, recuperación de la Banda Municipal de Música y creación de un Consejo Municipal de Cultura, entre otros, claro, como posiblemente, he oído, convertir nuestro actual Centro Cultural Municipal Torrente Ballester, en una auténtica Pinacoteca de nuestra pintura local, es decir, con exposición permanente de obras de, entre otras, Jenaro P. Villaamil, Fernando Álvarez de Sotomayor, Máximo Ramos, Imeldo Corral, E. de la Vega, Ildefonso Sanz, Antonio Antón, Emiliano Balás, Camilo Díaz Baliño, Bello Piñeiro, Rafael M. Vilela, Carmelo González, Leyra Domínguez, Paco Yglesias, Tomás Barros, los hermanos González-Collado, Ricardo Pena, Segura Torrella, Luis Jaime, López Oliver, Benilde Aneiros, Sergio Vázquez, Jorge Llorca, Enrique Cubeiro, Javier Garaizabal, Adriano Paz, Castro Estévez, Carlos Merino,Siro, Laureano Quesada, Suso Balado, Juan Mª Abeledo… y todos los demás, que son muchos, que a lo largo del tiempo sean representativos.

No debemos olvidar que a pesar de las Meninas de Canido, que nos parece muy bien, de eso que venimos llamando instalaciones, o del crecimiento de las muchas pintadas/grafittis… Ferrol es una Ciudad de Pintores y Pintoras, o lo que es lo mismo, una ciudad de Pintura, no de una escuela determinada de pintura, sino tener a la Pintura (que no hay más que una , como no hay más que una Poesía, o una Música). Tenemos un fondo de Pintura…que por supuesto sería bueno el exponerlo en nuestra Ciudad… y no tener que ir a La Coruña, entre otros lugares, para ver obras de Sotomayor, Imeldo Corral o Máximo Ramos….haciendo nuestras las palabras pronunciadas por nuestro alcalde JM Rey Varela, en el acto de la SAF del pasado día 15 de febrero en la presentación del cuaderno dedicado al Maestro Gregorio Baudot «»Quiero mostrar mi admiración a todas las personas que desde Ferrol contribuyeron a enriquecer el legado cultural de la ciudad...«» . Pues eso…

DE NOVELA.VILLAVERDE PENIDE

Dicen los algunos, que la novela es vida, la vida. En tanto cuanto que la vida es una novela que sola se escribe y nunca se acaba de escribir. Y en la novela por lo visto, todo cabe, como todo cabe en la vida misma. Y es que la novela es palabra puesta por escrito para que la vida viva las vicisitudes propias de la vida misma. Y en este sentido, anda ya por librerías –en Ferrol, en la moderna librería Central– la titulada «El asesino de la rectoral», de Javier Villaverde Penín, que por su infancia jugando en las calles del casco histórico de Santiago, en un entorno propicio para la creatividad, entre otros, sería la fuente de su inspiración, junto a su siempre interés por la música, el conocimiento y trato con la gente, el que ha dado lugar a esta novela de ficción, que se distingue por su narrativa única y las peculiaridades de sus personajes.

CARLOS MUIÑOS: ARTISTA FOTÓGRAFO

Parece ser que una de las diferencias esenciales entre la fotografía y la pintura es que la pintura imita a la Naturaleza o eso pretende y la fotografía, simplemente, la reproduce, aunque el buen artista fotógrafo puede «crear» esa naturaleza construyendo un escenario irreal que al fotografiarlo se convierte en real. Y en este sentido, en ese acogedor y elegante restaurante, titulado «7 Vidas», sito en la calle del Sol, antes La Jovita, expone estos días el fotógrafo ferrolano Carlos Muiños, que además de buen artista, es técnico de iluminación, diseñador, músico.. y excelente persona.

La fotografía de Carlos Muiños, condensa un fuerte valor de ficción y de realidad, de representación y actualidad. Nuestra sugerencia es la visita a este acogedor restaurante, ya que al tiempo de comer bien, podremos admirar y apreciar las obras de un destacado artista local.

MANUEL RIVERO: NUEVO LIBRO

Mi apreciado amigo, Manuel Rivero Pérez, que aunque nacido en Baños de Bande-Ourense 1953), es vecino de Ferrol desde hace años, así como, entre otros, es Licenciado en Sociologia, Doctorado en Humanidades, Master en Derecho Laboral y RRHH, etc, además de ameno conversador y sobre todo escritor, ya que es autor de numerosos libros, y buen conferenciante, ha presentado hace unos días un nuevo libro titulado «Autora Sampedro», química, doctora y académica, vinculada a Renfe, asi como a otros centros, y que con sus conocimientos contribuyó al avance de la ciencia y al empoderamiento de la mujer. Una visionaria, mujer de ciencia y para la ciencia, adelantada de su tiempo. Dados sus conocimientos podríamos decir el estar hablando de un antes y un después en la ciencia de materiales, el registro de numerosas patentes y un posible Premio Nobel de física y química…

El día 23 del actual, Manuel Rivero, socio de la SAF, estará en la UNED de La Coruña, en la presentación del libro «Universo Aurora Sampedro Piñeiro»,

CARTAS DEL ABUELO PACO

Y desde bien lejos, desde Huétor Santillán , mi viejo amigo de la infancia, –vecino que fue de Canido–, Francisco Martínez Sánchez, pedagogo y excelente poeta, nos envía su libro recién editado «Leolandia: cartas del abuelo Paco», con ilustraciones y maquetación de Adrián Martín, y de las guardas a cargo de mamá Silvia y colaboración de papá Juan Jesús y abuela Pepita.

Un libro encantador, a todo color, dedicado a todos los niños del mundo.. que aconsejo leer. Os gustará.

ISABEL BUELTA, ESCRITORA

Y aunque había leído algo escrito de ella, he tenido la satisfacción de conocer a Isabel Buelta, que nacida en El Bierzo, se encuentra desde hace años residiendo en nuestra ciudad y tras sus estudios de, entre otros, Lengua y Literatura Francesa y haber participado en diferentes certámenes, recitales y antologías poéticas, ha obtenido diferentes e importantes premios literarios…ahora acaba de escribir el libro titulado «La tienda de Sele», en buen papel y excelentemente impreso y que merece ya de entrada un alborozado saludo ya que señala en su introducción que «» Gracias a todos los que optan por seguir comprando en las tiendas pequeñas, a pesar de los diferentes «ganchos», de los grandes centros comerciales…» «.. . Cada vez que cierra un pequeño comercio se cierra también la oportunidad de ayudar al vecino, al amigo, a un familiar, a nuestros hijos….»».

NOTICIAS DE MARINA

Y recibimos nuevo tomo de la prestigiosa Revista General de Marina, fundada en 1877, que dirige hasta ahora el CN (r) Pedro José Sánchez Aracón,ya que por lo visto dejará su cargo tras una excelente labor profesional y de buen hacer, -tras más de un año- , por pasar destinado en nuevo cargo en la Dirección General de Armamento y Material, dejando la publicación en manos del Coronel de Infanteria de Marina Gonzalo Rodríguez de Trujillo Monterde , habiendo estado destinado, entre otros, en el Tercio de la Armada o Comandante de la Unidad de Seguridad del Mando Naval de Canarias, al que le deseamos, desde Galicia Artabra, los mayores aciertos y satisfacciones, al frente de la dirección de esta significada publicación, y de la que destacamos, de su sumario, el trabajo del AF (RV) José Alfonso Gallardo León «Las atarazanas de Sevilla, una oportunidad para la cultura naval»; o el titulado «El mando es el mando», del CN (r) Fernando Bandín Saura.

Por su parte, el CC Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer, escribe sobre «La OTAN ante los retos futuros». Los Oficiales de Infantería de Marina Ignacio Urrutia Delgado y David Salazar Agudo, escriben un interesante trabajo en torno a «La Enseñanza anfibia de perfeccionamiento en la Armada». No falta el espacio dedicado a La Mar en la filatelia, del CN (r) Marcelino González, sobre «Tarjetas máximas postales con la mar de fondo«

CORREOS DE FERROL

Y uno que desde hace muchos años suele frecuentar nuestro céntrico edificio de Correos, que cuenta con más de tres mil metros cuadrados de espacio, en tres plantas, sótanos, y ya que sería el recordado Sr Rapallo quién en lejano día, nos facilitara un Apartado de Correos, y que ahora dirige con total acierto y profesionalidad, desde hace ocho años, Jesús M. Rodríguez, siempre amable y cordial, apreciado, por lo que he sentido en mis frecuentes visitas, por ese gran número de empleados, en su mayoría, mujeres —Natalia, Méndez, Yolanda, Chelo, Adela, Mar, Maite, Mónica, Nieves, Begoña, Carmen, Farias...y no sé si me falta alguna más– siempre amables, comunicativas y profesionales– y que nos dice, entre otras cosas, que esta sede de Correos tendrá pronto un importante arreglo y acondicionamiento, cuyo presupuesto de obras alcanza, si no me equivoco, los 400.000 euros…

¡Todo es bueno si ayuda a mejoras en nuestro Ferrol!.