Guadalupe Rubi e Aythami López gañadores do Campionato Xunta de Galicia de Trail running

Guadalupe Rubio do Club Pasa ou entorna e o independente Aythami López, proclamáronse gañadores do Campionato Xunta de Galicia de Trail running na edición levada a caba no Concello de Muros.

A proba que se desenvolveu sobre unha distancia de 23 km. (trail longo) contou cun importante éxito no deportivo e no organizativo. Xunto aos gañadores absolutos estiveron na zona de podio María Martínez do At. Porriño e Lucía Quintela do At. O Pino na categoría feminina, así como Rubén Insúa do At. Sar e Rubén Gómez do At. O Pino na msculina.

Por equipos, triunfo na categoría feminina para o Atletismo Porriño integrado por María Martínez, Vanessa López, Cristina Castro, Nerea Rodríguez e Mónica Martíez. S.D. Compostela Atletismo e C.D. Biosbardo completaron podio.

En homes sería o C.D. Biosbardo composto por Marcos A. Pascual, Federico Losada, Emilio Montilla, Iván Sangiao e Jonathan Pérez o conxunto gañador que estaría acompañado no podio polo Atletismo Porriño e polo Atletismo Cambados

No resto de categorías os distintos campións e campioas galegas individuais foron as seguintes:

-Mini Trail (7,8 km)

Sub16. Paula Fernández (SD Compostela) e Miguel A. Castro (C.A.Serres R.)

Sub18. Sandra González (At. Lucense) e Jesús García (Triki T.)

-Trail Curto (15 Km)

Sub20. Emma Mández (At. Lucense) e Eloy Martínez (indpt)

–Trail Longo (23 km.)

Sub23. Hugo García do At. Portugalete

Máster 35. Rosa Mª Araujo (Burgas Ou) e Marcos A. Pascual (Biosbardos)

Máster40. Paula Esteiro (S.C Compostela) e Roberto Tuñas (C.A.Serres R.)

Máster45 . Beatríz Barroso (At.Noia) e Federico Losada (CD Biosbardos)

Máster50. Mª Aurora González (Pinarium) e Emilio Montilla (CD Biosbardos)

Máster55. Raquel Estévez (Pinarium) e Adolfo Garrido (Burgas Ou.)

Máster60. Antonio González (At.Porriño)

Máster65. Manuel Capelo (Indpte.)