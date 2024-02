Alumnos do CIFP Leixa de Ferrol visitan o Museo do Pobo Galego para coñecer o traxe tradicional galego

Os estudantes recolleron documentación para reinterpretar o traxe tradicional galego nun concurso organizado por PuntoGal co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Un grupo de estudantes do CIFP Leixa, de Ferrol, visitou esta mañá o Museo do Pobo Galego para recoller documentación e inspiración para un concurso en que se premiará a reinterpretación do traxe galego tradicional. O grupo estivo acompañado por profesorado e membros do equipo directivo do centro, así como polo Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez.

O concurso de deseño propón a creación dunha serie de bonecas de papel nas que se reimaxinen as pezas máis emblemáticas da vestimenta tradicional, adaptadas ao mundo actual e tendo en conta os cambios en materiais, expectativas e roles sociais das últimas décadas. Os modelos premiados serán producidos de xeito industrial e distribuídos no Museo do Pobo Galego.

A visita foi conducida por Belén Sáenz-Chas, responsable da colección, e buscou familiarizar os concursantes cos diferentes elementos de vestiario, a través de pezas expostas nas salas do museo e doutras que forman parte do arquivo e que normalmente non son accesibles para os visitantes.

O concurso resolverase no mes de maio e a produción dos materiais impresos terá lugar antes do verán.