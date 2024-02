Acuerdo en Ferrol para fomentar el empleo de las personas con discapacidad

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la secretaria general de la Fundación ONCE e Inserta Empleo, Virginia Carcedo, firmaron un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad de la ciudad.

El acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad, a través de la ejecución conjunta de acciones específicas para impulsar su incorporación en este ámbito y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento.

“Este documento que rubricamos permitirá realizar programas de formación, captación e inclusión no mercado laboral, co obxectivo de que todas as persoas poidan acceder a un posto de traballo de calidade”, afirmó Rey Varela

El convenio también busca sensibilizar a la ciudadanía, a los agentes sociales y a las organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las personas con discapacidad.

Además, “inclúe a colaboración co tecido asociativo de Ferrol para que a prestación de servizos a persoas con discapacidade se canalice a través das diferentes entidades que as representan”, añadió.

Rey Varela agradeció a la entidad su disponibilidad y colaboración para que “ninguén quede atrás no camiño da inclusión real e efectiva” a través del documento firmado.

Por su parte, Virginia Carcedo, aseguró que este acuerdo “é moi importante para mellorar e promover a atención ás persoas con discapacidade, dado que os concellos, como institución máis próxima aos cidadáns, son os que mellor coñecer as súas necesidades”.

En este sentido, añadió que gracias al convenio, “imos sumar esforzos e compartir recursos, o que seguro vai fomentar o aumento da empregabilidade das persoas con discapacidade en Ferrol”.

Cabe destacar que, desde el ano 2020, Fundación ONCE, consiguió en la ciudad 133 contratos para personas con discapacidad, orientó a 700 personas demandantes de empleo e impartió 59 acciones formativas en las que participaron cerca de 550 alumnos.