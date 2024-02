«A nosotros la España del PSOE no nos puede repugnar más» (Abascal en Ferrol)

Era esperada la presencia de Santiago Abascal , presidente nacional de VOX, en Ferrol y no defraudó a los suyos, entre ellos el coordinador en Ferrol, José Enrique Fernández del Campo, antes y en el mitin ofrecido en la tarde de este miércoles en uno de los salones del hotel Almirante que lucía un color verde esperanza . No faltaron ataques directos al PP, el tratar temas de carácter nacional y de Galicia y asimismo recordar a los dos Guardia Civiles asesinados en Barbate. Una intervención la suya que finalizó idiendo el voto para su partido

Abascal, ha denunciado «las insultantes apelaciones del Partido Popular a los votantes de VOX».“Nos dicen que no nos presentemos; que desaparezcamos, porque les preocupa mucho el socialismo, el Bloque y el separatismo, que son muy peligrosos. Entonces -se ha preguntado Abascal- ¿por qué pactan con ellos?”.

“No sé -ha reconocido- cuál será el veredicto de los gallegos, pero estoy convencido de que hemos hecho lo que debemos. Lo hemos hecho con orgullo y volveremos a hacerlo todas las veces que sea necesario mientras esas ideas que defiende VOX no estén defendidas por nadie

más. Porque hoy solo las defiende VOX”.

También ha dedicado Abascal parte de su discurso a desmentir la burda acusación sobre la ‘pinza’ de PSOE y VOX. “Decir que nosotros hacemos una pinza con el PSOE… Son ellos, el PP, los que pactan con el PSOE. A nosotros la España del PSOE no nos puede repugnar más. No queremos esa España porque la amamos; no queremos una España para corruptos, para violadores, para narcos… Queremos -ha puntualizado Abascal- una España para los trabajadores del campo; para los de la industria, para los jubilados”.

Díaz-Mella: “Otras políticas son posibles”

El candidato de VOX a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Álvaro Díaz-Mella, se ha referido a VOX como “la esperanza para Galicia” porque está demostrando que, allí donde gobierna, “otras” políticas son posibles”.

Tras enumerar las principales medidas del programa electoral de VOX para Galicia, Díaz-Mella ha indicado que en Galicia se presenta una oportunidad “única”, por lo que hizo un llamamiento a salir a votar “con valentía y con la esperanza de que un futuro mejor es posible

para nuestra tierra”.

“Galicia necesita un cambio de rumbo que solamente puede ser protagonizado por VOX, tal y como ya está haciendo en Castilla y León, Murcia, Valencia, Aragón y Extremadura” ha exclamado.

Manuel Fuentes: “VOX acabará con el despilfarro político”

Previamente, el candidato número uno de VOX por la provincia de La Coruña, Manuel Fuentes, ha asegurado que VOX es hoy el único partido en España, y en Galicia “que habla claro”, que dice lo que “de verdad” preocupa e importa a las familias y a los trabajadores y que “tiene el sentido común por bandera. Nuestra máxima es poner fin a las políticas propias de la izquierda y el nacionalismo que el PP

se ha esmerado en aplicar y cambiar 15 años de problemas, promesas y excusas por futuro, trabajo y esperanza”, ha sentenciado.

Por ello, Manuel Fuentes ha prometido que desde VOX trabajarán en bajar los impuestos y acabar con el “despilfarro político” del que el PP es “campeón” aquí en Galicia.

“Vamos a proteger nuestra pesca, nuestra agricultura, nuestra ganadería y a nuestros transportistas frente a esa agenda ecologista radical y esa burocracia asfixiante que imponen el resto de las formaciones políticas», ha finalizado.