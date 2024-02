Tras el recuento de los votos del exterior el PP continúa con 40 escaños y no se han producido otras variaciones

El recuento del voto emigrante ya ha finalizado en la provincia de Ourense y, aunque era la única en la que podría haber variado un escaño, se confirma que el reparto de actas se mantendrá en idénticos términos a la noche electoral: el PPdeG contará con una mayoría absoluta de 40 diputados en el Pazo do Hórreo, frente a 25 del BNG, nueve del PSdeG y uno de Democracia Ourensana (DO).

En concreto, aunque el PSdeG tenía expectativas de arrebatar un escaño bien al PPdeG o al BNG, concluido el escrutinio de los residentes ausentes se ratifica que los populares conservan los ocho representantes que obtuvieron en la noche electoral, y el BNG sus cuatro actas, mientras que PSdeG y DO seguirán con un escaño en cada uno de los casos.

De los 29.300 sufragios que llegaron a la comunidad, la junta electoral confirmó en su día que unos 6.150 lo habían hecho con destino a Ourense, aunque revisada la documentación, el acta de este lunes sitúa el número efectivo de votantes por debajo de los 5.000.

De ellos, la amplia mayoría (2.547) apostaron por el PP, mientras que 617 lo hicieron por los socialistas, 463 por el BNG y 354, por Vox. Democracia Ourensana, con 130 votos, obtuvo más que los 124 de Sumar Galicia; mientras Pacma, con 106, se sitúa por delante de Podemos (cosechó 72).

A su vez, Por un mundo máis Xusto logró 47 votos en la diáspora, Espazo Común Galeguista –capitaneado por el exsecretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez–, 21; y Escaños en Blanco un total de 10. Además, hubo 49 votos nulos procedentes de la emigración y 17 en blanco.

Fuentes socialistas han confirmado que no han recurrido votos nulos, aunque sí están pendientes de que se resuelva una reclamación formulada en relación a un «error de cómputo» de la noche electoral en Vilamartín de Valdeorras, donde afirman que no se contabilizaron 30 votos al PSdeG. En todo caso, el cambio de escaño estaría a unos 70 sufragios, por lo que, con independencia de lo que salga de esta reclamación, no tendría efecto práctico en el reparto.