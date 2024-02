Feijóo en su visita a Ferrol «muy claro» sobre indultos y amnistías. «Están embarrando la campaña electoral»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno central de querer «embarrar la campaña» y ha aseverado que «no se da ninguna condición para los indultos» a los líderes del ‘procés’ catalán.

Así se dirigió Núñez Feijóo a los distintos medios que se encontraban en el Parador de Turismo en la mañana de este domingo antes de iniciar un paseo por varias calles del centro de Ferrol, a pesar de una lluvia fina que «lo acompañó» en todo momento. El fin era el paseo pero Feijóo ante lo que considera que no dijo pero que otros partidos, Ana Pontón aprovechó para sacar el tema de los indultos, así como Zapatero y Besteiro, en sus mítines en la ciudad departamental,y Abascal y Bolaños lo usan «para embarrar la campaña» decidió salir al paso, todo ello después de que varios medios publicasen este sábado a última hora que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral.

«Voy a ser muy claro»

«Tengo que hacer unas consideraciones despues de haber leido algunas informaciones, que creo hay que concretar. Voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles; y dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto, digo ningún posible indulto porque no se da ninguna de las condiciones, y dije que si, vuelvo a decir que si a la investigacion por parte de la justicia por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualqwuier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin.

Se perfectamente que hay partidos, sobre todo partidos del gobierno, que quieren embarrar la campaña, se perfectamente que lo hacen siempre que hay una campaña electoral, recuerdo aquello de las navajas y de las cartas en la comunidad de Madrid, en la campaña de las autonómicas, y por tanto quiero decirles a todos los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos , tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad en n uestro país, la igualdad de los ciudadanos y que no tenemos ninguna duda ni la hemos tenido, ni la vamos a tener sobre lo que tenemos que hacer.

«Si quieren amnistia ya tienen al señor Sánchez»

Si el independentismo quiere amnistía ya tiene al señor Sánchez para que se la dé, yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora, conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía salvo para combatirla , y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición, ninguna para esa posibilidad, y por supuesto todos pueden contar con darle toda la libertad y todo el apoyo a los jueces para que investiguen todo lo que tengan que investigar, y todos los delitos, ya sean de terrorismo, ya sean de alta traición, ya sean de malversaciòn , de corrupción…que se investiguen hasta el final.

Una línea roja

Insisto, creo que es bueno aclararlo y creo que es bueno reiterar no solamente lo que decimos sino lo que hacemos, y esto lo hemos hecho desde el principio, por eso yo soy el jefe de la oposición y el señor Sánchez es el presidente del gobierno. Para mi la amnistía , los indultos…..es lo que me ha impedido ser presidente del gobierno, esa es una línea roja, para el señor Sánches es una oportunidad política , él la ha utilizado, él la ha autorizado y yo me he quedado en la oposición.

Vuelvo a reiterar, que por mucho interés que tenga el gobierno de embarrar la campaña, todos sabemos de que va esto. Me reitero en lo dicho a todos ustedes» finalizó Núñez Feijóo,

Y seguidamente un paseo, saludos, abrazos, entrega de propaganda electoral, no solo en la calle sino también dentro de los establecimientos de hostelería; siempre acompañado por el presidente local del PP, José Manuel Rey Varela; de la candidata número 4 , Martina Aneiros; miembros de la directiva local; del portavoz en el Congreso de los Diputados, el ferrolano Miguel Tellado; y un grupo de simpatizantes.

LOS ATAQUES A FEIJÓO

Aprovechando la publicación en algunos medios que Feijóo estaría dispuesto a tratar el tema de la amnistía, tema negado por el presidente del PP de España diciendo además que determinados partidos lo que hacían era «embarrar la campaña electoral», han sido varios los políticos que bien en mítines o en redes sociales han aprovechado la acsion «para tratar sbre el tema»

Ana Pontón

En el mitin de Ana Pontón, celebrado a las once de la mañana en el Auditorio Municipal la candidata a la presidencia de la Xunta dijo » el PP va «de bandazo en bandazo» y «lleva toda la semana atacando a Cataluña y ahora resulta que es el señor Feijóo quien quiere indultar a Puigdemont». Para la líder del Bloque, en la campaña de las elecciones gallegas el PP «ha apretado el botón del pánico» y «está absolutamente desnortado». «Lo que nos está diciendo con su nerviosismo es que un puñado de votos pueden decantar la presidencia hacia el BNG», ha reivindicado.

Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero ha cargado este domingo en Ferrol contra la «hipocresía» del PP y ha asegurado que «dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont». Zapatero ha asegurado sentirse «reconfortado» este domingo al considerar que se demuestra que Pedro Sánchez «tenía razón con la concordia en Cataluña».

«Hoy es un día importante para la democracia», ha sostenido Zapatero, convencido de que «las cosas que se han conocido suponen el fin de una infamia protagonizada por la derecha y el PP de Feijóo, generando crispación y atacando al gobierno». «Resulta que todo era una gran hipocresía, una gran mentira», ha exclamado para celebrar que ahora el PP asegure que «es bueno darle un indulto» a Puigdemont y que «estuvieron negociando la amnistía».

José Ramón Gómez Besteiro

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que «la mentira envuelve al Partido Popular» y acompaña al titular del Gobierno gallego y aspirante popular a la reelección, Alfonso Rueda, y ha avisado de que el próximo 18 de febrero «va a haber sorpresa» toda vez que empieza a «elevarse la temperatura» de la campaña. Besteiro ha dicho que la «mentira» también acompaña a Rueda en Galicia como se demostró «con la crisis de los pélets».

«Mentira, mentira y mentira», ha censurado para sostener que el próximo 18 de febrero los votantes socialistas conseguirán que «las mentiras» salgan del Gobierno de la Xunta.

Santiago Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de «grave insulto a los españoles» el planteamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre un eventual indulto al expresidente catalán Carles Puigdemont.

En la red social X, Abascal ha señalado que, si no existiera Pedro Sánchez, «el señor Feijóo acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España».

